Rząd modyfikuje tarczę antyinflacyjną

Najważniejszą informacją dnia dzisiejszego była aktualizacja założeń tarczy antyinflacyjnej. Polski rząd zakomunikował dzisiaj, że zamierza dokonać zmian w funkcjonowaniu tarczy antyinflacyjnej oraz tym samym uniknąć sporów z KE. Głównie chodzi o zastąpienie obniżania stawek VAT innymi mechanizmami, przy utrzymaniu obniżonego VATu dla żywności tak długo, jak będzie to potrzebne. W ramach powyżej tarczy obniżona jest również akcyza na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy oraz energię elektryczną. Co więcej, Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że zyski spółek energetycznych powinny być minimalne i tylko nieco wyższe od zera, a gwarantować to mają mechanizmy zamrażania cen energii. W konsekwencji akcje PGE odnotowały przecenę powyżej 6,8 %.

Kurs banków w dniu dzisiejszym wspierała decyzja KNF w sprawie zwolnienia PKO BP z utrzymywania dodatkowego buforu na walutowe kredyty mieszkaniowe. Jak napisano w komunikacie: “Do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, Bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,12 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,09 p.p.)”. W konsekwencji akcje PKO BP rosną dzisiaj ponad 3,5%, PEKAO ponad 4,6% a mBanku ponad 3,3%.

Ciekawe informacje docierały również zza granicy. Akcje spółki Marka Zuckerberga, Meta Platforms zyskują dziś niemal 6% dzięki informacjom The Wall Street Journal odnośnie zbliżającej się fali zwolnień w firmie. Inwestorzy pozytywnie odbierają perspektywę cięcia kosztów. Pod koniec września tego roku firma zatrudniała blisko 87 tys. osób. Według raportu The Wall Street Journal zwolnionych zostanie tysiące pracowników firmy, fala zwolnień ma rozpocząć się już w tą środę, kiedy rynek ma poznać dokładną skalę zwolnień. Dodatkowo Zuckerberg w ramach rozmowy z wszystkimi pracownikami podkreślił, że w firmie znalazło się kilka osób 'które nie powinny się w niej znaleźć', co może oznaczać że zwolnienia będą dotyczyły również pracowników wyższego szczebla.