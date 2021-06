Rząd Niemiec może wziąć udział w podwyższeniu kapitału Lufthansy

Rząd Niemiec skłania się ku udziałowi w podwyższeniu kapitału Lufthansy, co zapobiegłoby znaczącemu rozwodnieniu posiadanych przez niego 20 proc. udziałów przewoźnika, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Z wcześniejszych, nieoficjalnych doniesień wynika, że Lufthansa pracuje z bankami nad pozyskaniem 3 mld EUR nowego kapitału. W ubiegłym roku największy europejski przewoźnik lotniczy otrzymał pakiet wsparcia od państwa w związku z kryzysem spowodowanym przez pandemię. Obecnie Lufthansa stara się pozyskać pieniądze na spłatę 5,5 mld EUR. Zachętą jest duży wzrost odsetek płaconych w najbliższych latach z tytułu hybrydowych papierów, które spółka przekazała w zamian za pomoc.

fot. Bloomberg

Plan podwyższenia kapitału przez Lufthansę zmusza rząd Niemiec do podjęcia decyzji w sprawie ewentualnego udziału w nim. Z jednej strony państwu grozi rozwodnienie kapitału zanim pewny stanie się powrót koniunktury. Z drugiej naraża się ono na oskarżenie o niedozwoloną pomoc firmie. Jedną z opcji rozważanych przez rząd jest sprzedaż części praw poboru i wykorzystanie pieniędzy z nich do nabycia nowych akcji, twierdzą źródła Bloomberga. Pozwoli to uniknąć przekazywania kolejnych pieniędzy podatników na akcje spółki, choć z drugiej strony zmniejszy zaangażowanie w niej państwa, choć nie tak mocno, gdyby nie uczestniczyło ono w podwyższeniu kapitału.

Akcje Lufthansy drożeję w środę na giełdzie we Frankfurcie od 2,5 proc. Indeks niemieckich blue chipów DAX zwiększa wartość o 0,15 proc.