Rząd przyjął uchwałą strategię wodorową do 2030 z perspektywą do 2040 r.

Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę w sprawie przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r." - podało Centrum Informacyjne Rządu. Strategia określa główne działania i cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Celem strategii jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Jak podkreśliło CIR, technologie wodorowe oferują rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności w tych segmentach gospodarki, w których dekarbonizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa poprzez elektryfikację.