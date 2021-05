Rząd przyjął uchwałę ws. programu gwarancyjnego „Czyste powietrze”

Rząd przyjął uchwałę, zgodnie z którą pożyczki lub kredyty bankowe mają być częściej wykorzystywane m.in. na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz na przeprowadzenie termomodernizacji domów - poinformowało w środę CIR. Gwarancji będzie udzielał BGK.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu gwarancyjnego „Czyste powietrze” z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska.

W ramach usprawnienia programu „Czyste powietrze”, powstanie program gwarancyjny, którego celem będzie poszerzenie współpracy z sektorem bankowym. Chodzi o to, jak czytamy, żeby pożyczki lub kredyty bankowe mogły być częściej wykorzystywane m.in. na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz przeprowadzenie termomodernizacji domów.

Wskazano, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji, co usprawni udzielanie kredytów lub pożyczek przez banki oraz uprości procedury ze względu na zmniejszone ryzyko. "Włączenie sektora bankowego zwiększy zainteresowanie udziałem w programie +Czyste powietrze+, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym kraju" - zaznaczono.

Wśród najważniejszych rozwiązań wymieniono m.in. umożliwienie udzielania gwarancji bankowych na projekty ekologiczne. "Gwarancje te będą udzielane na podstawie przekazanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)" - wyjaśniono. Środki z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG) – utworzonego w BKG – mają pozwolić na zniesienie barier w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych dla kredytobiorców.

Ponadto, jak wskazano, banki kredytujące będą miały możliwość przygotowania "ofert na atrakcyjniejszych warunkach, w stosunku do kredytów o takim samym ryzyku, ale bez zabezpieczenia gwarancją". Chodzi m.in., jak wyjaśniono, o zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu, wydłużenie okresu kredytowania, obniżenie opłat i prowizji za udzielenie kredytu lub obniżenie marży kredytu, a także poluzowanie akceptowalnego ryzyka kredytowego klientów.

"Gwarancje BGK umożliwią także udzielenie kredytu lub pożyczki osobom, które mają zdolność kredytową, ale nie posiadają wystarczających zabezpieczeń spłaty zobowiązań" - czytamy.

Dodano, że gwarancją w BGK zostaną objęte wszystkie kredyty udzielane na przedsięwzięcia, realizowane zgodnie z programem „Czyste powietrze”, dla których kredytobiorca zawarł umowę o dofinansowaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. "Przyjmując średni szacowany koszt przedsięwzięcia na poziomie ok. 35 tys. zł, z kredytów z dopłatą zostanie zmodernizowanych ponad 17 tys. budynków jednorodzinnych w 2021 r., a w kolejnych latach – od 90 do 115 tys. rocznie" - wskazano.

Poinformowano, że w 2021 r. umożliwiono udzielanie przez banki kredytów bankowych w ramach przyznanych limitów środków na dotacje w wysokości 300 mln zł. "W latach 2022–2025 zakłada się, że będzie to kwota ok. 1,7 mld zł rocznie, a w latach 2026–2027 – ok. 2 mld zł rocznie" - podano. Łącznie, w trakcie całego Programu „Czyste powietrze”, przewiduje się przyznanie bankom limitów środków na dotację w wysokości 11,1 mld zł.

Rządowy program „Czyste powietrze” - jak podkreślono - to pierwszy ogólnopolski program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne. Dotychczas, w ramach programu „Czyste powietrze” podjęto ponad 200 tys. decyzji o przyznaniu dofinansowania na kwotę blisko 3,6 mld zł.