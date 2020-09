Rząd szuka nowych źródeł dochodu na przyszły rok

CIT od spółek komandytowych, likwidacja zbiegów ubezpieczeń lub korekta daniny solidarnościowej. Rząd pracuje nad pomysłami zwiększającymi wpływy do budżetu - informuje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".

"Niemal pewnym źródłem dodatkowych dochodów będzie podatek od sprzedaży detalicznej. Ministerstwo Finansów wpisało 1,5 mld zł wpływów z tego tytułu do planu na 2021 rok" - czytamy w "DGP".



Według dziennika, "źródło jest +niemal+ pewne, bo Polska nadal czeka na rozstrzygnięcie sporu, jaki toczy w tej sprawie z Komisją Europejską". "Na razie rząd wygrał pierwsze starcie; w maju 2019 roku Sąd UE zakwestionował decyzję KE, która uznała podatek za niedopuszczalną pomoc publiczną dla wybranych podmiotów z sektora handlu detalicznego. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE i teraz czekamy na jego rozstrzygnięcie. Formalnie pobór podatku jest zawieszony do końca roku. Ale MF jest dobrej myśli ze względu na precedens, jakim była wygrana Węgier w podobnej sprawie" - czytamy.



"DGP" zwraca uwagę, że resort finansów jest już ostrożniejszy w sprawie dalszych zmian w otwartych funduszach emerytalnych. "Rząd, co zadeklarował już premier Mateusz Morawiecki, jest zdeterminowany, by zrealizować projekt zakładający przekształcenie OFE w prywatne indywidualne konta emerytalne" - zaznaczono.



Dziennik poinformował, że "dużo kontrowersji budzi pomysł obłożenia podatkiem CIT spółek komandytowych". "Dziś spółka komandytowa nie musi płacić podatku dochodowego od osób prawnych, bo nie jest taką osobą. Ale według MF ta specyfika była wykorzystywana do optymalizacji podatkowej, o czym może świadczyć duży wzrost liczby takich spółek w ostatnich latach" - napisano.



Jak czytamy, "z analiz Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że ten rodzaj formy prawnej był wykorzystywany do transferu zysków do rajów podatkowych".



"DGP" przypomniał, że sprzeciw wobec nakładania CIT na spółki komandytowe zgłaszają organizacje przedsiębiorców i rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. "Według niego może się to skończyć podwójnym opodatkowaniem takich spółek, bo daninę raz płaciliby komandytariusze i komplementariusze (wspólnicy), a drugi raz sama spółka" - czytamy w "DGP".