Administracja Donalda Trumpa zastanawia się nad nałożeniem ograniczeń na działalność w USA platform obsługujących płatności należących do chińskich gigantów Ant Group i Tencent Holdings, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Takie działanie mogłoby spotkać się z negatywną reakcją władz Chin, a także zakłócić przebieg największej w tym roku na świecie pierwotnej oferty publicznej akcji.

Informatorzy Bloomberga podkreślają, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Członkowie administracji Donalda Trumpa obawiają się, że chińskie fintechy mogą wkrótce dominować na świecie, co da im dostęp do danych setek milionów ludzi. Dyskusja w tej sprawie miała odbyć się w Białym Domu 30 września.

Ant Group, właściciel systemu płatności cyfrowych Alipay, jest bliski wejścia na giełdy w Szanghaju i Hongkongu. Możliwe, że stanie się to pod koniec października. Wartość pierwotnej oferty publicznej to ok. 35 mld USD, a wynikająca z tego wycena spółki powiązanej z gigantem e-commerce Alibaba Group Holding, to 250 mld USD.