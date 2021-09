Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł - podało we wtorek ministerstwo rodziny i polityki społecznej.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę rząd do 15 września ustala w drodze rozporządzenia stawki minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3010 zł. To 210 zł więcej niż minimalna pensja w bieżącym roku (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5 proc.

Z kolei powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie minimum 19,70 zł. To wzrost o 1,40 zł względem roku 2021.

Oznacza to, że w przyszłym roku płaca minimalna stanowić będzie 50,8 proc. prognozowanego na 2022 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5922 zł).