Rząd wygrał w szkołach

Choć respondenci widzą, że na proteście nauczycieli zyskała władza, wciąż wierzą, że strajki są najlepszą bronią w konfliktach z władzą - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

"Rzeczpospolita" opisuje w czwartkowym wydaniu wyniki sondażu, który na jej zlecenie przeprowadził pod koniec kwietnia IBRIS. "Na strajku szkolnym najwięcej zyskały rząd i PiS – najbardziej stracili nauczyciele, opozycja, rodzice i uczniowie" - taki jest - według dziennika - najważniejszy wniosek płynący z badania.



"Rz" podkreśla, że zakończony w zeszłym tygodniu strajk nauczycieli był największym w Polsce w tym stuleciu. "Spektakularny protest podzielił Polaków, wzburzył, a może nawet zrewoltował środowiska nauczycielskie i mocno wpłynął na kampanię przed wyborami do PE. Rząd Mateusza Morawieckiego przetrzymał strajkujących. Nie ustąpił w sprawie żądań płacowych wyrażanych przez ZNP i komitety strajkowe. To polityczna wygrana" - ocenia dziennik.



Przytacza wyniki sondażu IBRIS, z którego wynika, że według 41 proc. badanych najwięcej na strajku "ugrał" rząd, a zdaniem 44 proc. – PiS. "65,4 proc. uważa, że najwięcej stracili uczniowie, 55,7 proc.– że rodzice, 59,9 proc. – że sami nauczyciele, 48,5 proc. wskazuje na opozycję" - czytamy w "Rzeczpospolitej".



Jak zauważa gazeta, rząd postanowił, że podwyżki wprowadzi (niespełna 10 proc. we wrześniu), ale nie tak wysokie, jak domagał się tego Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dlatego - jak podkreśla "Rz" - tylko ok. jednej czwartej badanych uważa, że sytuacja protestujących się poprawiła w wyniku strajku. "Ponad 44 proc. twierdzi, że się nie poprawiła, a spora grupa nie wie, jak tę sytuację ocenić – 31 proc." - czytamy.



Co ciekawe - jak podkreśla "Rzeczpospolita" - w sondażu prawie po równo rozłożyły się opinie badanych co do zapłaty za strajk. "Ponad 45 proc. uważa, że się ona nauczycielom należy, a ponad 49 – że nie." - pisze gazeta.



Zaznacza przy tym, że "mimo wszystkich negatywnych elementów: nieskuteczności strajku, nieosiągnięcia celów ekonomicznych przez nauczycieli oraz mocno podzielonych opinii co do zapłaty za czas protestu" – wyraźnie większa grupa badanych uważa, że strajki mają jednak sens. "Na pytanie "Czy strajk jest skuteczną formą walki o podwyżki i lepsze warunki pracy?" – aż 66,4 proc. odpowiedziało "tak", a tylko 27,7 proc. – "nie" - twierdzi "Rz".