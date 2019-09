Rząd zajmie się we wtorek minimalnym wynagrodzeniem za pracę w 2020 r.

Rząd zajmie się wtorek projektem rozporządzenia ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Podczas sobotniej konwencji politycy PiS zapowiedzieli, że płaca minimalna wzrośnie do 2,6 tys. zł od 1 stycznia i do 3 tys. zł do końca 2020 r.

Porządek obrad Rady Ministrów przewiduje, że we wtorek rząd zajmie się projektem rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Stawki te powinny być ogłoszone w drodze obwieszczenia prezesa Rady Ministrów do 15 września.



W sobotę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna będzie podwyższona do 2600 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi - w połowie czerwca rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego (RDS), aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł.



"Chcę powiedzieć, że 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł, a więc w takim dwutakcie po ok. 15 proc. rocznie: z 2019 r. na 2020 r., ok. 15 proc. i z 2020 r. na 2021 r. też ok. 15 proc. Po to żeby nadrobić te stracone lata partii pana Grzegorza Schetyny" – powiedział w sobotę premier.



Wcześniej, na tej samej konwencji, podwyższenie płacy minimalnej zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Na koniec 2020 r., czyli za kilkanaście miesięcy minimalna pensja będzie wynosiła 3000 zł. Na koniec 2023 r. minimalna pensja będzie wynosiła 4000 zł" - powiedział.



Początkowo strona związkowa postulowała, aby minimalne wynagrodzenie zostało podwyższone do co najmniej 2520 zł. Z kolei pracodawcy chcieli, aby płaca minimalna wyniosła nie więcej niż 2387 zł. Ostatecznie stronom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.



Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł.