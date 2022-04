Rzeczkowska: planujemy nowelę budżetu na 2022 r.

„Planujemy nowelizację budżetu 2022, ale jeszcze za wcześnie jest na rozmowę o tym, jak konkretnie będzie ona wyglądać" - powiedziała w rozmowie z PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano m.in. wzrost gospodarczy na 2022 r. na poziomie 4,6 proc. PKB, tymczasem w aktualizacji Programu Konwergencji MF podało, że tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,8 proc.

„Projektując budżet na 2022 rok byliśmy w zupełnie inne sytuacji. Teraz jest ona bardzo dynamiczna. Szczególnie sytuacja geopolityczna jest mocno nieprzewidywalna, w środę przestaliśmy odbierać gaz z kontraktu jamalskiego, do tego dochodzą kolejne pakiety sankcji. Nie wiemy, co się będzie działo na froncie ukraińskim” – przyznała Magdalena Rzeczkowska.

Jej zdaniem mimo trudnej sytuacji zewnętrznej sytuacja gospodarcza kraju jest stabilna.

„Mamy podwyższoną inflację, która została spowodowana głównie czynnikami zewnętrznymi, bo silniejszy wzrost cen zaczął się wcześniej, już w drugiej połowie 2021 r., jako skutek pandemii, zakłóceń w łańcuchach dostaw, wzrostu kosztów transportu i wyższych cen energii. Obecnie wybuch wojny w Ukrainie tylko spotęgował obserwowane wcześniej tendencje" - wymieniła Rzeczkowska.

Zwróciła jednocześnie uwagę na wzrost gospodarczy w 2021 r., który - według danych GUS - wyniósł 5,9 proc., co – jak przyznała – jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne.

"Poza tym trzeba także spojrzeć na wpływy podatkowe, które Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapewnia do budżetu. Mamy dane za marzec i choć w tym miesiącu mieliśmy drobny spadek rok do roku, wynikający głównie z działania tarczy antyinflacyjnej oraz zmian w sposobie przekazywania JST udziałów w PIT i CIT, to jednak w okresie styczeń-marzec 2022 r. dochody podatkowe państwa były wyższe o jedną piątą w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2021 r.” – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Przyznała, że w danych o wykonaniu budżetu z marca zaskakujące okazały się informacje o wzroście wpływów z akcyzy, które w marcu były o blisko 23 proc. wyższe niż w marcu ubiegłego roku. „Poprosiłam o analizę wpływów z akcyzy. Musimy się przyjrzeć danym na poziomie poszczególnych grup towarów objętych akcyzą. Czasami inflacja wpływa na dochody budżetowe, ale w tym przypadku wzrostu wpływów z akcyzy inflacją się nie da wyjaśnić” – powiedziała minister finansów.

Magdalena Rzeczkowska zwróciła także uwagę, że resort finansów w coraz większym stopniu uszczelnia system podatkowy, na co wskazują m.in. dane o wielkości luki VAT za 2021 r. „Z naszych wyliczeń wynika, że w 2021 r. luka VAT spadła do 4,3 proc. potencjalnych wpływów, czyli aż o 6,1 pkt proc. – stwierdziła minister.