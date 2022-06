Rzeczkowska: środki z KPO ostatecznie trafią do portfeli wszystkich Polaków

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Napływ środków z KPO podniesie dynamikę inwestycji, a to przełoży się na większą liczbę zleceń i lepszą wydajność polskich przedsiębiorstw. Lepsza kondycja firm, to lepsze warunki zatrudnienia pracowników. To oznacza, że środki z KPO ostatecznie trafią do portfeli wszystkich Polaków – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Szefowa resortu finansów w wywiadzie dla sobotniego "Super Expressu" wskazała, że napływ środków z KPO poprawi też kondycję naszej waluty. "Im silniejszy polski złoty, tym niższe koszy importowanych towarów i usług" – zaznaczyła.