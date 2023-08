Rzecznik rządu: decyzja dotycząca wakacji kredytowych we wrześniu

Wrzesień jest realnym terminem ogłoszenia tego, czy rozwiązania dotyczące wakacji kredytowych będą kontynuowane – powiedział w piątek w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był pytany w Polsat News o informację stacji, że pomysł dotyczący wakacji kredytowych miałby być kontynuowany przez dwa kolejne kwartały w 2024 r., możliwe, że z progiem dochodowym.

"Czekamy jeszcze na analizy dotyczące sytuacji na rynku kredytowym. Takie decyzje będziemy podejmować zapewne we wrześniu. Myślę, że wrzesień jest realnym terminem ogłoszenia tego, czy ten program będzie kontynuowany" – powiedział Müller.

"Jeśliby się okazało, że sytuacja na rynku jest nadal trudna, to jesteśmy gotowi, by podjąć tego typu działania, podobne. Faktycznie z ewentualnym progiem dochodowym, (…) na tyle wysokim, że przytłaczająca większość kredytobiorców mogłaby skorzystać. Ale podkreślam, jeśli będzie taka decyzja, bo w tej chwili nie jest to przesądzone" – dodał rzecznik rządu.

Pod koniec czerwca premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd rozważa jeszcze raz wykorzystanie mechanizmu wakacji kredytowych.

"Decyzje zapadną w III lub IV kwartale, niewykluczone, że już w lipcu, sierpniu. Decyzje mogą dotyczyć np. jednego półrocza i mogą również zawierać kryterium dochodowe. Zobaczymy, jaki jest poziom niespłacanych kredytów, jak szybko spadają stopy procentowe, jakie są nadzieje na szybsze obniżki stóp procentowych. Wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje. Sądzę, że w najbliższych dwóch miesiącach najpóźniej" – mówił premier.

Pod koniec lipca ubiegłego roku weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wprowadziła tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r.