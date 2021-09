Rzecznik rządu: dochody budżetowe w 2021 r. będą wyższe o 78,5 mld zł

Jeżeli chodzi o zmiany budżetowe prognozujemy, że dochody w 2021 r. będą wyższe w stosunku do planowanych podczas bazowej ustawy o 78,5 mld zł - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu podczas czwartkowej konferencji prasowej w KPRM odniósł się do prognoz na przyszły rok agencji Fitch, podkreślając, że "zapewnienia są na dobrym poziomie 4,5 proc. na 2022 r."

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła w połowie września prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 do 5,7 proc., a na 2022 r. pozostawiła szacunek 4,5 proc.

Piotr Müller przypomniał, że Rada Ministrów przyjęła nowelizację do budżetu państwa na 2021 r. "Prognozujemy, że dochody w 2021 r. będą wyższe w stosunku do tych, które planowaliśmy, gdy była konstruowana bazowa ustawa budżetowa o 78,5 mld zł" - powiedział.

Jego zdaniem to "jest dobry sygnał, który płynie ze strony naszego sektora gospodarczego, efekt ciężkiej pracy pracowników, przedsiębiorców, ale również dobrej polityki gospodarczej, jeżeli chodzi o tarcze finansowe, tarczę antykryzysową" - stwierdził.

Dodał, że rozwiązania finansowe przyjmowane przez rząd w trudnym czasie epidemii przyniosły "dobre efekty w postaci dobrego wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim w postaci obrony miejsc pracy". Jak powiedział, poziom bezrobocia jest on cały czas na dobrym poziomie w stosunku do tego, czego obawiali się eksperci w momencie, gdy wybuchała epidemia koronawirusa.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. W stosunku do pierwotnej ustawy, w projekcie dochody zwiększono o ok. 78 mld zł, wydatki o ok. 37 mld zł, a deficyt został zredukowany o ok. 42 mld zł. Zgodnie z zaakceptowaną przez rząd propozycją, tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).