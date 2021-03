Rzecznik rządu: lockdowny powiatowe to wariant brany pod uwagę

Lockdowny powiatowe to wariant brany pod uwagę, ale wszystko zależy od struktury zakażeń w danym województwie; decyzja w tym zakresie nie zapadła, ale jest to jedna z opcji regionalizacji obostrzeń - podkreślił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu zapytany w programie "Tłit" portalu wp.pl o wprowadzenie "lockdownów powiatowych", odparł, że "jest to wariant brany pod uwagę".