S&P 500 i Nasdaq z nowymi rekordami po wystąpieniu szefa Fed

Indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite osiągnęły w piątek nowe rekordy zamknięcia po wystąpieniu Jerome’a Powella, który zasygnalizował, że Fed nie będzie się spieszył ze zmianami w swojej polityce fiskalnej.

Dow Jones wzrósł o 0,69 proc. do 35,455.80 pkt, S&P 500 o 0,88 proc. do 4,509.37 pkt, a Nasdaq Composite o 1,23 proc. do 15,129.50 pkt.

W ujęciu tygodniowym Dow Jones wzrósł o 1 proc., S&P 500 o 1,5 proc., a Nasdaq Composite o 2,8 proc.

Piątkowe sesję na plusie zakończyły wszystkie główne sektory S&P 500. Największy wzrost odnotowała energia (+3,21 proc.).

Jerome Powell w swoim przemówieniu na wirtualnym sympozjum w Jackson Hole podkreślał siłę odbicia gospodarczego i wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone są na ścieżce, która pozwoli bankowi centralnemu rozpocząć wycofywanie się z programu skupu aktywów jeszcze w tym roku. Szef Fed zaznaczył jednak, że bank centralny nie zamierza spieszyć się z podnoszeniem stóp procentowych.

Po wystąpieniu Powella najmocniej zyskiwały akcje spółek przemysłowych i energetycznych, których zyski są najbardziej powiązane ze stanem gospodarki. Świetne wyniki odnotowywał indeks małych spółek Russell 2000, który wzrósł o 2,85 proc. do najwyższego poziomu od 13 lipca.

Sesję do udanych mogą zaliczyć także technologiczne blue chipy. Zwyżkowały m.in. Adobe (+0,94 proc.), Amazon (+1,01 proc.), Apple (+0,72 proc.), Facebook (+2,26 proc.), Google (+1,81 proc.), IBM (+0,45 proc.), Intel (+1,43 proc.), Microsoft (+0,21 proc.), Netflix (+1,60 proc.), Nvidia (+2,57 proc.), Tesla (+1,53 proc.) oraz Twitter (+1,31 proc.).

Ropa WTI zdrożała o 1,32 USD do 68,74 USD za baryłkę. W ujęciu tygodniowym jej cena wzrosła o ponad 10 proc.

Złoto zyskało prawie 1,4 proc. W trakcie piątkowego zamknięcia uncja kosztowała 1819,50 USD.

Indeks S&P 500 odnotował 56 nowych 52-tygodniowych maksimów i jedno nowe minimum, zaś Nasdaq Composite 97 nowych maksimów i 28 minimów.