S&P 500 przegrywa w bitwie z ważnym poziomem oporu

Dziś rano ceny kontraktów na główne amerykańskie indeksy pozostawały stabilne (S&P 500 -0,04 proc.).

fot. Bloomberg

Dosyć słabe były dziś rynki akcji w Azji. Lekko rosły tylko główne indeksy giełd na Filipinach i w Singapurze. Najniższy poziom od 3 miesięcy osiągnął dziś Hang Seng (-2,25 proc.).

Niezdecydowane co do preferowanego kierunku były dziś rano główne indeksy europejskich rynków akcji (DAX +0,05 proc., CAC 40 -0,13 proc. ok. godz. 9:40).

Na tym tle relatywnie słaby był dziś rano polski rynek akcji (WIG-20 -1,04 proc. ok. godz. 9:40). O prawie 10 proc. drożały dziś akcje Banku Ochrony Środowiska, który dziś poinformował o uzyskaniu w II kw. br. 60,49 mln zł zysku netto. Swe roczne minimum zaliczyły dziś ceny akcji spółki TIM, natomiast najwyżej w swych historiach były dziś ceny akcji ZE PAK, Torpolu, a ceny akcji kurs akcji Photon Energy NV wyszły na najwyższy poziom od roku.

Lekko zawężał się dziś rano „spread” pomiędzy rentownością amerykańskich 2-letnich obligacji skarbowych (3,2575 proc.) a rentownością ich 10-letnich odpowiedników (2,786 proc.). Nadal jednak ten „spread” utrzymywał się na najwyższym poziomie od 2000 roku generując sygnał ostrzegający przed gospodarczą recesją w USA. Rentowność polskich 10-latek lekko spadała (5,535 proc.).

Ceny kontraktów na ropę naftową cofały się dziś rano o ok. 1 proc. Lekko taniały dziś rano również metale szlachetne (złoto -0,34 proc., srebro -0,58 proc., platyna –0,73 proc., pallad –1,12 proc.) oraz miedź (-0,11 proc.)

Główne pary walutowe notował dziś rano minimalne zmiany (EUR/USD -0,04 proc., USD/JPY -0,03 proc. ok. godz. 9:25).

Polski złoty lekko słabł (EUR/PLN +0,24 proc., USD/PLN +0,23 proc. ok. godz. 9:25)

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara po nieudanej poniedziałkowej próbie sforsowanie poziomu 24000 USD spadał dziś rano ponownie (-0,99 proc. ok. godz. 9:25).