Wszystkie główny amerykańskie indeksy odnotowały w czwartek spadki. Najmocniej, o ponad 1,5 proc., zniżkował Dow Jones, co popchnęło Wall Street do pierwszej miesięcznej straty od początku pandemii. S&P 500 stracił we wrześniu o 4,79 proc.

Dow Jones spadł o 1,59 proc. do 33,843.92 pkt, S&P 500 o 1,19 proc. do 4,307.54 pkt, a Nasdaq Composite o 0,44 proc. do 14,448.58 pkt.