S&P obniżył ratingi kilku amerykańskich banków. Powodem trudne warunki operacyjne

Agencja S&P Global obniżyła w poniedziałek ocenę wiarygodności kredytowej oraz zrewidowała perspektywę dla kilku amerykańskich banków. Ostrzegła zarazem, że sektor może zostać nadwyrężony przez ryzyko finansowania i słabszą rentowność - przekazał we wtorek Reuters.

S&P obniżyła ratingi Associated Banc-Corp i Valley National Bancorp ze względu na ryzyko finansowania i większą zależność od depozytów brokerskich. Zmniejszyła również ocenę wiarygodności kredytowej dla UMB Financial Corp, Comerica Bank i Keycorp powołując się na duży odpływ depozytów.

Coraz mniejsze depozyty

Gwałtowny wzrost stóp procentowych wpływa na finansowanie i płynność wielu amerykańskich banków, stwierdziła S&P w oświadczeniu. Jak dodała, depozyty utrzymywane przez banki ubezpieczone przez FDIC będą w dalszym ciągu się zmniejszały w miarę jak Rezerwa Federalna będzie dokonywała “zacieśnień ilościowych”.

Agencja ratingowa obniżyła również perspektywę S&T Bank i River City Bank ze stabilnej na negatywną między innymi ze względu na ekspozycję na nieruchomości komercyjne.

Kryzys zaufania w sektorze

W ostatnich tygodnia agencja Moody’s obniżyła ratingi dziesięciu banków o jeden stopień i umieściła sześciu gigantów bankowych, w tym Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street i Truist Financial na liście do potencjalnego obniżenia.

Upadek Silicon Valley Bank i Signature Bank w marcu doprowadził do kryzysu zaufania w amerykańskim sektorze bankowym. Wybuchła panika i klienci zaczęli wyprzedawać depozyty mimo uruchomienia przez amerykańskich regulatorów środków nadzwyczajnych.