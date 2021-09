Dow Jones kończył sesję zwyżką o 0,2 proc. To jego czwarty wzrost z rzędu. S&P500 spadł o 0,3 proc., przerywając serię trzech wzrostów z rzędu. Nasdaq stracił 0,5 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji odbyła się sesja podobna jak podczas wakacji, kiedy w ramach „rotacji” inwestorzy sprzedawali akcje spółek wzrostowych i kupowali akcje spółek „value”, czemu dodatkowo sprzyjał wzrost rentowności obligacji skarbowych. Taniały duże spółki technologiczne, drożały finansowe, a największym zwycięzcą sesji po raz kolejny był segment energii, którego wzrost napędzany jest drożejącą ropą i gazem ziemnym. Wypowiedzi szefów regionalnych Fed w poniedziałek wzmocniły przekonanie o bliskim rozpoczęciu redukcji zakupów obligacji, co sprzyjało spadkowi ich ceny. Inwestorzy czekają, co powiedzą szef banku centralnego Jerome Powell i szefowa Departamentu Skarbu Janet Yellen we wtorek i czwartek w Senacie i Izbie Reprezentantów.

Choć S&P500 spadł, to 54 proc. wchodzących w jego skład spółek drożało na zamknięciu sesji. Wśród 10 najmocniej drożejących 7 było z branży naftowej, a 3 to banki. Podaż przeważała w 6 z 11 głównych segmentach indeksu. Największą było widać w segmentach „defensywnych”, czyli dobrych do inwestowania w okresach słabszej koniunktury gospodarczej. Najmocniej taniały spółki użyteczności publicznej (-1,2 proc.), ochrony zdrowia (-1,4 proc.) i nieruchomości (-1,7 proc.). Największym popytem cieszyły się akcje spółek materiałowych (0,8 proc.), finansowych (1,3 proc.) i energii (3,4 proc.). Zdrożało 15 z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones. Najmocniej rosły kursy koncernu naftowego Chevron (2,4 proc.), banku JP Morgan (2,4 proc.) i giganta chemicznego Dow Inc. (5,1 proc.). Największe spadki wartości zanotowały potentat rynku produktów codziennego użytku Procter & Gamble (-1,3 proc.) oraz dwaj producenci oprogramowania: Microsoft (-1,7 proc.) i salesforce.com (-2,1 proc.). Na Nasdaq, podobnie jak w przypadku S&P500, choć indeks rynku spadł, to ponad 60 proc. notowanych na nim spółek drożała. Przecena dotyczyła głównie tych o największej kapitalizacji. 15 z 20 o największej wartości rynkowej staniało. W grupie FAANG wzrostem kursu kończyły sesję tylko Netflix (0,04 proc.) i Facebook (0,2 proc.). Staniały natomiast akcje Apple (-1,0 proc.), Alphabet (-0,8 proc.) i Amazon.com (-0,6 proc.).

