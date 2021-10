S&P500 wzrósł piątą sesję z rzędu i jest blisko rekordu

Dow Jones wzrósł o 0,6 proc., a Nasdaq zyskał 0,7 proc. Taką samą zwyżkę zanotował S&P500, któremu brakuje już tylko ok. 25 pkt., czyli mniej niż zyskał we wtorek, do rekordu wszech czasów.

Na amerykańskich rynkach akcji najważniejsze we wtorek były wyniki kwartalne spółek. Inwestorzy ignorowali dane makro. Wzrost rentowności obligacji, w przypadku „dziesięciolatek” USA najwyżej od czerwca, zwiększył jedynie popyt na akcje spółek finansowych. Wypowiedź gubernator Fed Michelle Bowman o możliwości dłuższego niż oczekiwano trwania wysokiej inflacji nie wywołała trwałej negatywnej reakcji. Drożejąca ropa poprawiła notowania spółek z segmentu energii.