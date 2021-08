S&P500 z rekordem i o 100 proc. powyżej pandemicznego minimum

NYSE zaczęła tydzień rekordami. S&P500 poprawił o 0,3 proc. historyczne maksimum z piątku. Indeks znalazł się 100 proc. powyżej najmniejszej wartości zamknięcia w okresie pandemii, zanotowanej 23 marca ubiegłego roku. To najszybszy rajd wzrostowy tej skali po II Wojnie Światowej. Dow Jones zyskał w poniedziałek 0,3 proc. i także poprawił historyczne maksimum. Nasdaq kończył dzień spadkiem o 0,2 proc.

Pierwsza godzina poniedziałkowego handlu na amerykańskich rynkach akcji była zdominowana przez podaż. Wyraźny spadek kursów tłumaczony był publikacją słabych danych o produkcji i sprzedaży detalicznej w lipcu w Chinach, a także większą niż oczekiwano zniżką sierpniowego wskaźnika Empire State, pokazującego aktywność przemysłu w stanie Nowy Jork. Do pogorszenia nastrojów miały przyczynić się także ostatnie wydarzenia w Afganistanie oraz powrót do szczytowych wartości liczby zgonów spowodowanych przez COVID-19 w niektórych stanach USA. Okazało się jednak szybko, że przecena została potraktowana przez część inwestorów jako okazja do zakupów i już od drugiej godziny sesji indeksy zaczęły odrabiać straty. Jednocześnie utrzymało się zainteresowanie „bezpiecznymi przystaniami”, spadały rentowności obligacji skarbowych i drożało złoto. Wśród segmentów rynku akcji największym popytem cieszyły się tzw. defensywne.