Choć S&P500 zakończył sesję najwyżej w tym roku, to na amerykańskich rynkach akcji we wtorek popytem cieszyły się przede wszystkim akcje małych spółek. Ich indeks, Russell 2000, kończył dzień wzrostem o 2,7 proc. Wyraźnie większy popyt był także na spółki „value”, przede wszystkim banki regionalne, których indeks wzrósł o 4 proc. Na rynku widać już wyczekiwanie na przyszły tydzień, kiedy we wtorek pojawią się dane o inflacji w maju, a dzień później Fed ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Pod koniec wtorkowej sesji rynek widział już ponad 80 proc. prawdopodobieństwo, że bank centralny zdecyduje się przerwać cykl podwyżek stóp. Stratedzy Wolfe Research przewidują, że bank centralny będzie chciał utrzymać wysoki poziom stóp procentowych przez dłuższy czas, głównie z powodu trudności z dalszym obniżeniem inflacji. Tymczasem Bank Światowy ogłosił we wtorek nowe prognozy w raporcie zatytułowanym: Globalna gospodarka na niepewnych podstawach w obliczu wysokich stóp procentowych.

Wzrosły kursy prawie 66 proc. spółek z S&P500. Popyt przeważał w 7 z 11 głównych segmentach indeksu. Najmocniej drożały spółki finansowe (1,3 proc.), dostawcy dyskrecjonalnych dóbr i usług konsumpcyjnych (1,0 proc.) oraz energia (0,7 proc.). Najsłabsze były segmenty „defensywne”: użyteczności publicznej (-0,1 proc.), dóbr codziennego użytku (-0,5 proc.) i ochrony zdrowia (-0,9 proc.). Oprócz nich w grupie „spadkowej” znalazło się także IT (-0,1 proc.).

17 z 30 blue chipów ze Średniej Przemysłowej Dow Jones drożało na zamknięciu wtorkowej sesji. Najmocniej rósł kurs Intela (3,7 proc.), który może pozyskać prawie 1,5 mld USD ze sprzedaży części posiadanych akcji spółki Mobileye Global. Najmocniej spadał kurs koncernu farmaceutycznego Merck & Co. (-2,7 proc.), który pozwał we wtorek rząd USA sprzeciwiając się nowym regułom negocjowania cen leków przewidzianym w Ustawie o Redukcji Inflacji.

Prawie 70 proc. z ponad 3,5 tys. spółek z Nasdaq Composite kończyło sesję wzrostem kursu. Nie było w tej grupie Coinbase. Akcje właściciela największej w USA giełdy kryptowalut staniały o 12 proc. po wiadomości, że został pozwany przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za lata łamania prawa papierów wartościowych.