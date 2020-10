Sąd aresztował b. głównego inspektora farmaceutycznego

Katowicki sąd aresztował w piątek wieczorem byłego głównego inspektora farmaceutycznego Zbigniewa N., podejrzanego o przekroczenie uprawnień, a także posiadanie pornografii dziecięcej.

Informację o uwzględnieniu wniosku przekazało PAP źródło w katowickiej prokuraturze.



Jak podało w piątek rano Centralne Biuro Antykorupcyjne, N., który pełnił funkcję głównego inspektora farmaceutycznego w latach 2016-2018, został zatrzymany w czwartek rano. Jeszcze tego samego dnia w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach przedstawiono mu zarzuty, przesłuchanie było kontynuowane także piątek. Wniosek o aresztowanie śledczy uzasadniali obawą matactwa i surową karą - do 10 lat więzienia.



Prok. Agnieszka Wichary z Prokuratury Regionalnej w Katowicach powiedziała PAP, że N. usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia majątkowej przez inną osobę – chodzi o decyzje wydawane w czasie, gdy podejrzany był głównym inspektorem farmaceutycznym. Jak wcześniej podawało CBA, będąc zobowiązanym do nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym, N. dopuszczał do dalszego działania hurtowni farmaceutycznej i podejmował decyzje korzystne dla przedsiębiorcy pomimo ustaleń pracowników Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tego podmiotu.



Drugi przedstawiony N. zarzut dotyczy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – poinformowała prok. Wichary. Chodzi o posiadanie w komputerze materiałów z pornografią dziecięcą, N. miał w komputerze tysiące plików z takimi materiałami.