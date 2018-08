Sąd: do soboty sprawozdanie ws. lotniska w Radomiu

Jeszcze w tym tygodniu tymczasowy nadzorca sądowy ma przygotować sprawozdanie obejmujące w szczególności informacje na temat stanu finansowego spółki Port Lotniczy Radom - powiedział PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza. Dodał, że termin ten został wyznaczony do soboty.

Guza przekazał PAP, że ustanowiony przez sąd tymczasowy nadzorca sądowy do 25 sierpnia ma przygotować sprawozdanie obejmujące w szczególności informacje na temat stanu finansowego spółki, jej długów i wierzytelności oraz rodzaju i wartości majątku spółki. Sprawą zajmuje się V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Radomiu.



"Gdy dokument będzie gotowy, sąd wyznaczy termin rozprawy w sprawie upadłości" - przekazał Guza. Dodał, że sprawą zajmuje się V Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Radomiu



W lipcu br. Port Lotniczy Radom złożył do sądu wniosek "o wymuszoną sprzedaż ze wskazaniem przyszłego nabywcy lotniska", czyli Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL). Przedsiębiorstwo zarządza m.in. Lotniskiem Chopina w Warszawie.



"Sąd wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego. Został złożony wniosek o upadłość, podkreślam, że w formule pre-pack, czyli z wyceną ze wskazaniem nabywcy. My przejmujemy całe przedsiębiorstwo. To nie jest zwykła upadłość, gdzie syndyk później będzie wyprzedawał majątek. Przejmujemy całe przedsiębiorstwo i zapewniamy ciągłość jego działania" - tłumaczy PAP prezes PPL Mariusz Szpikowski.



W lipcu, kiedy lotnisko w Radomiu złożyło do sądu wniosek, prezydent Radomia Radosław Witkowski napisał na Facebooku, że "uruchomienie w Radomiu jednego z większych lotnisk w Polsce staje się faktem".



"Zakończyliśmy negocjacje z Przedsiębiorstwem Państwowym +Porty Lotnicze+. Dziś Port Lotniczy RADOM złoży do sądu wniosek o wymuszoną sprzedaż ze wskazaniem przyszłego nabywcy lotniska, czyli właśnie PPL. To ogromna szansa rozwoju dla naszego miasta! To mnóstwo nowych miejsc pracy, rozwój gospodarczy, a także rozwój turystyki. Mam wielką nadzieję, że PPL zrealizuje swoje plany i wiosną 2020 roku z radomskiego lotniska wystartują pierwsze samoloty!" - napisał.



Na początku sierpnia br. na stronach internetowych BIP Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym w związku z planowaną rozbudową Lotniska w Radomiu. Jak w nim napisano, zamawiający, czyli PPL, planuje przeprowadzenie czterech postępowań przetargowych.



Chodzi o wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) dróg kołowania oraz płyt postojowych; wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym towarzyszących obiektów kubaturowych, wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym w zakresie parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowych i dworców oraz na wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym budowy terminala.



"Celem tego ogłoszenia jest powiadomienie rynku, że będziemy prowadzić takie iwnestycje. Jesteśmy przygotowani do inwestycji w Radomiu pod każdym względem" - powiedział Szpikowski. Jak dodał, "kiedy mama nadzieję - że zostaniemy wskazani, jako zarządzający lotniskiem - uruchomimy niezwłocznie takie postępowania".



Jeśli chodzi o terminal pasażerski, zgodnie z ogłoszeniem, ma on być jednokondygnacyjny o przepustowości rocznej co najmniej 3 mln pasażerów, przy założeniu obsługi głównie ruchu czarterowego o dużej sezonowości.



"Wykonawca projektu terminala musi opracować na dużym poziomie ogólności koncepcję dalszej modułowej rozbudowy strefy odlotów (checkin, sortownia bagażu, kontrola bezpieczeństwa, poczekalnie odlotowe) oraz przylotów (karuzele bagażowe, sortownia bagażu, kontrola dokumentów na przylotach), zapewniającej całkowitą przepustowość terminala na poziomie 10 milionów pasażerów rocznie" - czytamy.



W kwietniu br. prezes Szpikowski przekazał, że z analizy niezależnego doradcy, firmy Arup wynika, iż lotnisko w Radomiu spełnia kryteria lotniska komplementarnego dla Lotniska Chopina.



Szpikowski przyznał wówczas, że "Radom ma nieprzystosowaną infrastrukturę drogową, postojową, terminalową. (...) nie jest dzisiaj przystosowany do wykonywania regularnych lotów pasażerskich". Dodał, że lotnisko nie posiada także infrastruktury, np. paliwowej.



Jak mówił wówczas, za 20 miesięcy PPL ma możliwość posiadania lotniska, które jest w stanie obsłużyć około 3 mln pasażerów czarterowych. Koszt rozbudowy lotniska - to kwota 425 mln zł; w tym czasie droga startowa zostałaby wydłużona z 2 tys. metrów do 2,5 tys., metrów. W drugim etapie - jak mówił Szpikowski - lotnisko mogłoby się rozbudowywać nie pogarszając w tym czasie parametrów - do poziomu obsługującego 7-9 mln pasażerów rocznie, za 467 mln zł. Droga startowa uzyskałaby wtedy 2,8 tys. m.



Radomskie lotnisko jest jedynym portem lotniczym użytku publicznego w Polsce, który powstał bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 90 mln zł. Od kilku lat lotnisko szuka inwestora, który zrealizowałby niezbędne inwestycje infrastrukturalne.