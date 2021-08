Sąd Najwyższy Indii orzekł w poniedziałek, że dochodzenia antymonopolowe w sprawie praktyk biznesowych Amazona i Flipkarta muszą być kontynuowane. Giganci e-commerce wcześniej wnioskowali o zawieszenie tych śledztw, pisze Reuters.

Indyjski urząd antymonopolowy w zeszłym roku wszczął dochodzenie przeciwko obu firmom w związku z domniemanym promowaniem wybranych sprzedawców na ich platformach i stosowaniem antykonkurencyjnych praktyk biznesowych.

Amazon i Flipkart zaprzeczają jakimkolwiek działaniom niezgodnym z prawem i zaskarżyły śledztwo twierdząc, że regulator nie ma wystarczających dowodów.

Indyjski Sąd Najwyższy, orzekając w trzyosobowym składzie, nie przychylił się do stanowiska gigantów e-commerce i podtrzymał orzeczenia sądów niższych instancji. “Oczekujemy, że tak duże organizacje jak Amazon i Flipkart będą same zgłaszać się do tego kontroli antymonopolowych, aby zachować maksymalną przejrzystość" - stwierdzili sędziowie.

Decyzja jest poważną przeszkodą dla obu firm, ponieważ odwołanie do Sądu Najwyższego jest postrzegane jako ostatnie dostępne rozwiązanie prawne, które może zablokować kontynuację dochodzenia.