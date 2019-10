Sage zachęca do cyfryzacyjnego skoku

Sage Polska wspiera przedsiębiorców, również tych z sektora MŚP, do przełamania nękającej wiele polskich firm cyfrowej niemocy. Jednym ze środków służących temu celowi jest kongres organizowany przez dostawcę rozwiązań wspomagających zarządzanie.

Duża część polskiego PKB jest wytwarzana przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Nic dziwnego, że te firmy są uważane za sól gospodarki i motor napędzający PKB. - Niestety, Polska znajduje się w ogonie krajów europejskich pod względem cyfryzacji przedsiębiorstw, także całej gospodarki. Sytuacja ta jest, w dużym stopniu, pochodną zbytniej ostrożności i swoistego konserwatyzmu małych i średnich firm względem nowych technologii – uważa Piotr Ciski, prezes zarządu Sage Polska.

Warunek rozwoju

W Polsce środowiska związane z biznesem – przedsiębiorcy, urzędnicy państwowi różnych szczebli itp. – wciąż zdają się nie doceniać znaczenia cyfryzacji i jej wpływu na rozwój współczesnej gospodarki.

- Martwimy się prognozami gospodarczymi dotyczącymi rynku pracy, skutków wzrostu płacy minimalnej, siłą polskiej waluty czy z dynamiką wzrostu PKB – czy ona się utrzyma, czy też wyhamuje. Jednak, jeśli chcemy rozwijać rynkową konkurencyjność to trzeba spoglądać, w jakim kierunku podąża proces cyfryzacji i to nie tylko w skali Polski, ale też w skali europejskiej, a nawet globalnej. Tym bardziej, że w małym i średnim biznesie w Polsce wzrasta ambicja, by wyjść poza granice kraju i rozwijać ekspansję zagraniczną. Nie sposób przekuć takich zamiarów w rzeczywistość bez uprzedniego rozpoznania sytuacji na rynkach, bez śledzenia tendencji ekonomicznych. Ale i to nie wystarczy. Biznes wtedy staje się dziś konkurencyjny, gdy jest zmieniany, optymalizowany i cyfryzowany – podkreśla Piotr Ciski.

Technologia, a rynek pracy

Również problemom wstępującym na rynku pracy można w znacznym stopniu zaradzić dzięki umiejętnemu wykorzystaniu rozwiązań technologicznych. Wzrost wynagrodzeń już jest obciążeniem dla biznesu, a jego wpływ na kondycję firm jeszcze będzie się nasilał. W związku z tym w firmach powstaje presja na szukanie optymalizacji dziedzinie finansów.

- Trzeba więc znaleźć te obszary w firmie, które można poddać automatyzacji oraz procesy, które można realizować z pomocą narzędzi cyfrowych. Wyzwaniem obecnego czasu jest też tworzenie takich modeli działania gospodarczego, które dzięki zastosowaniu nowych technologii, będą optymalne i bardziej skuteczne, niż te funkcjonujące w przeszłości. Odpowiedzialność za stawienie czoła wyzwaniom wynikającym z aktualnej sytuacji spada w pierwszym rzędzie na zarządy i menedżerów – przekonuje Piotr Ciski.

Ważne decyzje

Sięgnięcie po narzędzia cyfrowe nieuchronnie wiąże się ze zmianami organizacyjnymi. Warto więc najpierw gruntowanie przemyśleć kwestię doboru systemów, które najlepiej pomogą firmie i sprawdzą się w konkretnej branży. Po dokonaniu takiej analizy trzeba będzie znaleźć środki niezbędne do realizacji inwestycji, określić perspektywę czasową na pełną jej zmaterializowanie, a także z góry przewidzieć problemy, jakie w okresie inwestycyjnym mogą się pojawić i zawczasu ustalić sposoby radzenia sobie z nimi.

- Jako producent oprogramowania weszliśmy w taką fazę, w której dostrzegamy potrzebę i możliwości zaadresowania naszych rozwiązań do małych i średnich firm. Chcemy pomóc polskim przedsiębiorstwom, by przezwyciężyły cyfryzacyjną zapaść i zauważyły realne możliwości dokonania technologicznego skoku. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować pierwszy w Polsce Sage Summit „Ogólnopolski Kongres Biznesu: Biznes – Technologia – Prawo”, który odbędzie się we wtorek 29 października 2019 r. w Łodzi – mówi Piotr Ciski.

Podkreśla on, że wydarzenie jest unikalne ze względu na tematykę i udział w nim zaproszonych gości – wybitnych specjalistów i autorytetów, wśród których znajdą się: Sławomir Lachowski, twórca mBanku, prof. Witold Orłowski, wybitny ekonomista, Robert Korzeniowski, trzykrotny mistrz olimpijski, a prywatnie biznesmen i Sebastian Kotow.

- Uczestnicy kongresu dowiedzą się, jak w praktyczny sposób przygotować się do zmian zachodzących w gospodarce, otrzymają konkretne wskazówki do zastosowania w działalności gospodarczej, dowiedzą się, jak przedsiębiorstwo może stawić czoła wyzwaniom czekającym na nie w najbliższych latach, a przede wszystkim zbiorą wiele cennych inspiracji, które pomogą im zwiększyć potencjał rynkowej konkurencyjności. Zapraszam prezesów, członków zarządu, menedżerów zarządzających biznesem polskich firm do Łodzi, we wtorek 29 października 2019 r. – zachęca Piotr Ciski. (POL)

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗