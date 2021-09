Salwador nie będzie brał podatku od zysku ze spekulacji na bitcoinie

Doradca rządu Salwadoru ujawnił, że zagraniczni inwestorzy nie będą musieli płacić w kraju zysku od spekulacji na bitcoinie, donosi AFP.

Salwador to pierwszy kraj, który uznał bitcoina za legalny środek płatniczy.

- Jeżeli osoba ma aktywa w bitcoinie i osiągnie na nich wysoki zysk, nie będzie od niego płacić podatku. Robimy to oczywiście, aby przyciągnąć zagraniczne inwestycje – powiedział agencji AFP Javier Argueta, doradca prezydenta Salwadoru.

Argueta odniósł się także do zgłaszanych obaw, że przyjęcie przez kraj bitcoina może zostać wykorzystane do prania pieniędzy na wielką skalę przez przestępców wykorzystujących anonimowość oferowaną przez kryptowalutę. Zapewnił, że cyfrowy portfel, który wszyscy Salwadorczycy w kraju i za granicą mogą wykorzystać do kupowania i sprzedawania bitcoina, wyposażony jest w mechanizm zapewniający śledzenie transakcji.

- Wprowadzamy szereg rekomendacji ogłoszonych przez międzynarodowe instytucje zapobiegających praniu pieniędzy – powiedział Argueta.