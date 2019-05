Samorząd Katowic szuka wykonawcy przebudowy ul. Dworcowej na pieszy plac

W tym i w przyszłym roku samorząd Katowic chce przebudować ul. Dworcową w ścisłym centrum miasta, przed dawnym dworcem kolejowym, w nowy, wyłączony z ruchu plac. Prowadzi przetarg na wybór wykonawcy przedsięwzięcia.

W poprzednich latach w śródmieściu Katowic m.in. wyremontowano Rynek wraz z okolicznymi ulicami, a wcześniej ul. Mariacką, na której koncentruje się rozrywkowe życie miasta.



Dotąd nieodnowiona pozostaje część miasta w rejonie ul. Dworcowej, przy której mieszczą się m.in. hotele i przebudowywany dziś w znacznej części zabytkowy dawny dworzec – obecnie w nowych, prywatnych rękach. Główna część tej przestrzeni, od skrzyżowania z ul. św. Jana do skrzyżowania z ul Mielęckiego i Mariacką, służy dotąd jako nieuporządkowany parking.



Prace zostały już zaprojektowane. Centralnym punktem odnowionego miejsca ma być wyłączony z ruchu plac na wysokości zbiegu ul. Dworcowej i Dyrekcyjnej (o wymiarach około 55 m na 37 m). Od strony ul. św. Jana zaplanowano niewielki parking – na ok. 30 miejsc. Zamiast usuniętych w lutym br. trzech dotychczasowych drzew posadzone mają zostać 54 nowe o wysokości 4-5 m.



Po uzyskaniu w ostatnich tygodniach pozwolenia na budowę miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę przebudowy, która ma zostać wykonana w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy. Kryteriami oceny mają być cena (60 proc.) i doświadczenie kadry (40 proc.). Obecny termin składania ofert to 28 maja.



W tegorocznym budżecie miasta na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa strefy śródmiejskiej – obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej" zaplanowano 20,4 mln zł. Taką kwotę miasto zabezpieczyło na zakończenie prac projektowych (w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę) dla ul. Dworcowej, a także na realizację przygotowanych równolegle prac na ul. Tylnej Mariackiej.



Zaplanowana wartość nie wystarczy na prace budowlane na Dworcowej, zatem już w lutym br. miasto sygnalizowało zamiar przeniesienia części środków planowanych wcześniej na 2020 r., aby roboty w terenie mogły ruszyć już w tym roku.



Przebudowa ul. Tylnej Mariackiej wiążę się z potrzebą utworzenia zaplecza reprezentacyjnego fragmentu miasta. W związku z wyłączeniem ruchu na ul. Dworcowej ul. Tylna Mariacka stanie się dwukierunkowa (z połączeniem z ul. Francuską). Przy murze oporowym terenu kolejowego ma powstać wielopoziomowy parking automatyczny na co najmniej 240 samochodów.



Wykonawcę parkingu automatycznego (bez przebudowy samej ulicy) miasto wyłoniło już w ub. roku Została nim firma Grand z Korzennej w woj. małopolskim z ceną 19,7 mln zł brutto. W lutym br. samorząd sygnalizował, że inwestycja jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji administracyjnych. Montaż i uruchomienie parkingu planowano na ten rok.



Uzupełnieniem tych przedsięwzięć w przyszłości będzie niewielki węzeł przesiadkowy przy ul. św. Jana, pod wiaduktem kolejowym (w marcu br. wybrano projektanta, za ok. 166 tys. zł). Miasto chce dysponować jego projektem, gdy prace w Katowicach będzie przygotowywał zarządca infrastruktury kolejowej. Kilka lat temu spółka PKP PLK zapowiadała duże przedsięwzięcie, które miało objąć m.in. rozbudowę linii kolejowej przecinającej centrum tego miasta.



Katowicki samorząd porozumiał się wówczas z PLK w sprawie przebudowy wiaduktu nad prowadzącą m.in. do Rynku ul. św. Jana, przewidując utworzenie pod nim nowego przystanku autobusowo-tramwajowego. W 2017 r. PLK podały jednak, że w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizują jedynie prace poza Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.



Węzeł na ul. św. Jana ma umożliwiać przesiadkę między kursującymi pod wiaduktem autobusami i tramwajami. Dodatkowo ma powstać tunel dla pieszych, łączący to miejsce z dworcem kolejowym (przedłużający przejście podziemne pod peronem czwartym). Projekt tego miejsca ma zostać opracowany we współpracy z PLK oraz z pracownią odpowiadającą za projekt zagospodarowania ul. Dworcowej (w zakresie z połączenia z ul. św. Jana).