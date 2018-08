Samorząd Rzeszowa zainwestował 2 mld zł w przyłączone tereny

Remonty dróg, budowa szkół i żłobków to główne inwestycje, jakie powstały na terenach ośmiu sołectw, które zostały włączone do Rzeszowa od 2006 r. W sumie samorząd stolicy Podkarpacia zainwestował w ten obszar 2 mld zł.

Od 2006 r. do Rzeszowa przyłączonych zostało osiem sołectw: Słocina i Załęże (w 2006 r.), Przybyszówka (2007 r.), Zwięczyca i druga część Przybyszówki (2008 r.), Biała (2009 r.), część Miłocina i Budziwój (2010 r.) oraz Bzianka (2017 r.).



We wtorek na konferencji prasowej zaprezentowany został raport, w którym przedstawiono inwestycje, jakie samorząd Rzeszowa zrealizował na terenach przyłączonych do miasta.



Sekretarz miasta Marcin Stopa, tłumacząc powody powstania tego dokumentu powiedział, że temat zmiany granic Rzeszowa „wciąż jest żywy i budzi emocje”.



„Ostatnia decyzja rządu, w skutek której od stycznia 2019 r. do Rzeszowa przyłączone zostaną sołectwa Matysówka i Miłocin (druga część tego sołectwa-PAP), spowodowała duże zadowolenie mieszkańców tych terenów. Z drugiej strony rząd nie zgodził się na to, aby np. Pogwizdów Nowy znalazł się w granicach miasta i mieszkańcy są niezadowoleni, przychodzą do Ratusza i chcą wiedzieć, dlaczego tak się stało. Zmiana granic miasta budzi więc emocje. A ten raport pokazuje namacalnie, jak zmieniają się tereny przyłączane do miasta” – mówił.



Stopa podkreślił, że na nowych terenach, które były włączane do granic Rzeszowa począwszy od 2006 r. zainwestowano do tej pory łącznie 2 mld zł. „Na tych terenach m.in. niesamowicie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, przybywa mieszkańców w tych dzielnicach. Ta kwota 2 mld zł to argument dla tych mieszkańców ościennych gmin, którzy się jeszcze wahają, czy przyłączyć się do miasta” – zauważył sekretarz stolicy Podkarpacia.



Wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński dodał, że wśród inwestycji dominują te drogowe. „Powstały też domy kultury, szkoły i żłobki. Wykonanych zostało wiele inwestycji kanalizacyjnych” – mówił.



Wiceprezydent podał dane, z których wynika, że roczny koszt obsługi komunikacji miejskiej na terenach przyłączonych do Rzeszowa od 2006 r. to 16 mln zł. Dotychczas na ten cel samorząd wydał ponad 62,5 mln zł. Do obsługi nowych dzielnic zakupionych zostało dodatkowo 15 autobusów.



Sekretarz miasta zapowiedział, że niedługo prezydent Rzeszowa spotka się z mieszkańcami Miłocina i Matysówki, które od przyszłego roku będą w granicach miasta. „Każdy będzie mógł zgłosić inwestycję, którą uważa za ważną. Przyszłoroczny budżet już będziemy przygotowywać tak, aby znalazły się w nim te inwestycje” – powiedział Stopa.



Poszerzanie granic Rzeszowa to jeden z priorytetów rządzącego miastem od 2002 r. prezydenta Tadeusza Ferenca. Pierwsze rozszerzenie granic stolicy Podkarpacia miało miejsce w 2006 r., a potem następowało kilka razy.



Przed powiększeniem, w roku 2005, Rzeszów miał powierzchnię 54 km kw. i liczył 159 tys. mieszkańców. Obecnie jest to odpowiednio ponad 120 km kw. i ponad 190 tys. zameldowanych mieszkańców.