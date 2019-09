Trzy tysiące lokalizacji zgłoszonych do programu Mieszkanie plus

Do PFR Nieruchomości wpłynęło blisko 3 tysiące zgłoszeń od samorządów, wskazujących grunty pod Mieszkanie plus – powiedziała rzeczniczka spółki realizującej rządowy program Ewa Syta.

Jak wyjaśniła, każda z tych lokalizacji przeszła szereg analiz - prawnych, sozologicznych (informujących o zmianach w środowisku pod wpływem działalności człowieka - PAP), geotechnicznych, chłonności terenu, wstępnych koncepcji architektonicznych, a także w uzasadnionych przypadkach - dendrologicznych i akustycznych. "Te analizy są niezbędne do przygotowania gruntów pod przyszłe inwestycje, aby były one bezpieczne, atrakcyjne ulokowane i spełniały oczekiwania potencjalnych najemców" – dodała Ewa Syta.



"Analizy wykazały, gdzie inwestycja w ramach programu Mieszkanie plus ma największe szanse na powodzenie" – podkreśliła rzeczniczka.



Ewa Syta pytana o to, z jakich powodów grunty nie mogą zostać wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe, odparła: "Część z nich nie posiada uregulowanego statusu prawnego, inne – nie mają dostępu do infrastruktury, mediów lub są położone w okolicy, w której nikt nie chciałby zamieszkać np. w sąsiedztwie złomowiska czy oczyszczalni ścieków".



Jak przypomniała Ewa Syta, zainteresowanie Mieszkaniem plus ze strony potencjalnych najemców jest duże. "Niedawno przedstawiliśmy wyniki ankiet dotyczących preferencji przyszłych najemców w Świdniku i Zamościu. Łącznie zebrano 1,3 tys. ankiet, podczas gdy w tych miastach planuje się budowę 204 mieszkań" - powiedziała Ewa Syta. Jak podkreśliła, to ponad sześciu chętnych na jeden lokal.



Jak wynika z analizy ankiet, najwięcej, bo blisko 50 proc. badanych, chce zamieszkać w lokalu 3-pokojowym. Większość jest zainteresowana najmem z dojściem do własności – taką odpowiedź wskazało 95 proc. osób. 65 proc. chce wprowadzić się do mieszkania wykończonego pod klucz.



"Respondenci zainteresowali się programem Mieszkanie plus, ponieważ nie mają obecnie własnego mieszkania (60 proc.), a także nie stać ich na kredyt mieszkaniowy (50 proc.)" - podała rzecznik PFR Nieruchomości.



W ramach rządowego programu Mieszkanie Plus powstało 867 lokali w Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Gdyni, Jarocinie oraz Kępnie. Kolejnych 864 jest w trakcie budowy – są to inwestycje w Katowicach, Jarocinie, Dębicy oraz Kępicach.



W trakcie projektowania jest kolejnych 18 tys. lokali w całej Polsce. Jak wynika ze statystyk zamieszczonych na stronie mplus.pl, potencjał gruntów przeznaczonych pod Mieszkania plus wynosi 120 tys. mieszkań.