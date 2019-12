Samsung Galaxy Fold – przełom w pracy mobilnej

Kiedy w 1996 r. ruszyła w Polsce telefonia komórkowa, połączenia były drogie, stacji bazowych tyle co kot napłakał, zasięg się gubił, a rynek sprzętu dopiero się tworzył. Ale życie nie znosi próżni.

Produkcja telefonów mobilnych ruszyła z kopyta, tzw. komórki projektowano i tworzono w Europie, Azji i Ameryce. Coraz mniejsze, nowocześniejsze i lepiej wyposażone. A użytkowników wciąż przybywało. Wkrótce były ich miliony. Później przeszliśmy na UMTS. Ekscytowaliśmy się, gdy uruchamiano 3G, 4G… Z czasem telefony stały się wielofunkcyjnymi urządzeniami o mocy obliczeniowej porównywalnej z komputerem. Powstała nowa kategoria - smartfon. Dziś poza komunikacją tekstową, społecznościową online, streamingiem, płaceniem, wysyłaniem poczty i ściąganiem plików z internetu, fotografowaniem, przechowywaniem danych w chmurze, zamawianiem taksówki i jedzenia przez aplikację, rezerwowaniem biletów kinowych, kupowaniem biletów autobusowych, odprawianiem się na lot samolotem, geolokalizacją i nawigacją, graniem, słuchaniem muzyki itd, możemy czasem spokojnie porozmawiać przez telefon.

Ćwierć wieku temu wiedzieliśmy, że telefonia mobilna to wielki potencjał, ale nie mieliśmy pojęcia co nas czeka. Że wkrótce nie będziemy się rozstawać z telefonem, że stanie się sercem globalnej komunikacji cyfrowej, a nawet centrum sterowania własnym biznesem.

Smartfon – podstawowe narzędzie pracy

Telefony komórkowe szybko stały się narzędziem masowym. Ten sam smartfon, który służy do rozmów z rodziną, gier i komunikacji towarzyskiej, jest dziś nieodzownym narzędziem pracy. Według badania „Blurred World” 1 , zrealizowanego na zlecenie marki Samsung, Polacy chętnie deklarują pracę z wykorzystaniem smartfonu, np. w drodze do biura (1,6 godziny w tygodniu) lub pracę z domu (6,7 godziny tygodniowo). W obu przypadkach są to wyniki powyżej średniej europejskiej.

Jak wynika z badania, Polacy pracują w miejscach publicznych średnio 6 godzin w tygodniu. Zmiana stylu pracy na mobilny wymaga odpowiednich narzędzi, dzięki którym będziemy w stanie realizować nasze biznesowe wyzwania jeszcze efektywniej. Oprócz sprawdzonych aplikacji pozwalających produktywnie zarządzać czasem, warto zadbać o technologie, które są w stanie dotrzymać kroku zmianom w środowisku biznesowym

Więcej niż smartfon

Na rynku są już dostępne zaawansowane technologicznie smartfony, które sprawdzą się w zastosowaniach biznesowych, ale producenci nie ustają w próbach skonstruowania urządzenia skrojonego na miarę współczesnego biznesu. Urządzenia, które jest jednocześnie efektowne i potężne, smukłe, ale jednocześnie dysponuje przestrzenią roboczą, pozwalającą na swobodne działanie z dowolnego miejsca. Taki właśnie jest Galaxy Fold – najnowsze technologiczne osiągnięcie firmy Samsung, które na nowo definiuje kategorię urządzeń mobilnych.

Galaxy Fold to połączenie smartfonu i tabletu. To nie tylko innowacyjna konstrukcja, ale też zupełnie nowe doświadczenie w korzystaniu z urządzeń mobilnych. To multimedialne centrum zarządzania, które złożone mieści się w kieszeni, a po rozłożeniu zmienia sposób, w jaki pracujemy. Ten smartfon ma wszystko, czego potrzebuje nowoczesny człowiek biznesu, szczególnie jeśli zależy mu na podążaniu za najnowszymi trendami i innowacjami, które ułatwiają pracę. Sprawdzamy, czym wyróżnia się Samsung Galaxy Fold i dlaczego tak świetnie leży w dłoni współczesnych ludzi sukcesu.

Pierwsze wrażenie robi się tylko raz

Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z niezwykłym smartfonem. Unikatowa konstrukcja i precyzyjny mechanizm zawiasu pozwalają składać i rozkładać urządzenie w sposób, jaki nie był do tej pory możliwy. Robi wrażenie. Złożony Galaxy Fold bez trudu schowamy w kieszeni marynarki, a dołączone do zestawu dodatki – bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds i czarne, wykonane z kevlaru etui dopełnią biznesowego wizerunku.

Więcej intuicyjnej przestrzeni roboczej

Po rozłożeniu Galaxy Fold zyskujemy zupełnie nową przestrzeń do pracy. Kompaktowy smartfon, który przed chwilą mieścił się w kieszeni, w jednej chwili zmienia się w wygodny w obsłudze tablet. Na dużym 7,3 calowym ekranie urządzenia można obsługiwać trzy aplikacje równocześnie (Multi- Active Window) – na bieżąco decydując, która z nich ma zająć na ekranie więcej miejsca. Zawartość ekranu zewnętrznego automatycznie przenosi się na ekran wewnętrzny po otwarciu Galaxy Fold. Dzięki temu możemy zachować ciągłość pracy.

Nowy poziom multitaskingu

Rozłożony ekran Galaxy Fold daje nowe, niespotykane dotąd możliwości multitaskingu. Można jednocześnie sprawdzać indeksy giełdowe, odpisywać na maile, a w trzecim oknie oglądać wideo. Okna z aplikacjami można dowolnie zmieniać i powiększać. Jeśli jakaś aplikacja ma zająć główne miejsce na ekranie, wystarczy ją nacisnąć i chwilę przytrzymać, a następnie przesunąć ją w lewo. Na otrzymaną wiadomość można łatwo odpowiedzieć, przeciągając powiadomienie i otwierając nowe okno.

Jeszcze więcej możliwości

Zaawansowany procesor umożliwia szybkie i wydajne działanie nawet przy wykonywaniu wielu zadań jednocześnie. 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej tego smartfonu robi wrażenie. Dzięki sztucznej inteligencji smartfon szybko uczy się preferencji i nawyków właściciela, m.in. uruchamiając wcześniej aplikacje, z których często korzysta. Poza kinową jakością obrazu, urządzenie oferuje również znakomite wrażenia audio. Czysty i głośny dźwięk zapewniają podwójne głośniki AKG. A dzięki technologii Dolby Atmos filmy czy gry wciągają głęboką, trójwymiarową akustyką. Ekran jest tak pomyślany, by ograniczyć emisję światła niebieskiego bez użycia filtrów, zapewniając mniejsze zmęczenie oczu.

Potężny aparat

Oczywiście nie można mówić o współczesnym biznesowym smartfonie bez wspomnienia o aparacie fotograficznym. Jeśli mowa o Galaxy Fold, poprzeczka postawiona jest wysoko. Znajdziemy tu: aparat do selfie (10 MP), aparat z funkcją głębi ostrości (8 MP), aparat z ultraszerokokątnym obiektywem (16 MP), aparat z szerokokątnym obiektywem (12 MP) i aparat z teleobiektywem (12 MP). Teleobiektyw i obiektyw ultraszerokokątny (zapewniający pole widzenia o kącie 123 stopni, co oznacza, że na zdjęciu znajdzie się wszystko to, co widzi oko) dają fantastyczne możliwości i sprawią, że każda fotografia, wideo czy selfie wykonane z pomocą Galaxy Fold będzie wyglądać profesjonalnie.

Bezpieczeństwo

Jednym z kluczowych elementów współczesnych smartfonów jest bezpieczeństwo danych zapisanych w ich pamięci. Pod tym względem Galaxy Fold, podobnie jak inne mobilne urządzenia z serii Galaxy, ma się czym pochwalić. Wyposażony jest bowiem w mobilną platformę zabezpieczeń Samsung Knox. Składa się ona z szeregu mechanizmów, które zapewniają ochronę urządzeń przed włamaniami, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami. Samsung Knox trafia na smartfony Galaxy już na etapie produkcji i stale działa w tle.

Galaxy Fold to urządzenie stworzone dla ludzi sukcesu. Dzięki zaawansowanym technologiom pozwala jeszcze sprawniej i wygodniej prowadzić firmę z dowolnego miejsca na ziemi, a jego niespotykany wygląd i wzornictwo sprawiają, że nikt nie przejdzie obojętnie obok użytkownika Galaxy Fold.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗