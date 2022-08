Sankcje zakończyły eksport rosyjskiego węgla drogą morską

Wprowadzenie przez Unię Europejską od 10 sierpnia zakazu świadczenia usług dla eksportu drogą morską rosyjskiego węgla okazało się skuteczne, informuje Bloomberg.

Suek, największy rosyjski producent węgla opałowego, nie był w stanie od połowy sierpnia wysłać go do odbiorców zagranicznych, dowiedziała się nieoficjalnie agencja. Dominacja na rynku ubezpieczeniowym i reasekuracji uczestniczących w sankcjach firm z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii spowodowała, że armatorzy nie byli w stanie zabezpieczyć transportów rosyjskiego węgla. Szukają obecnie innych opcji, ale wiadomo, że będą one obarczone wysokim kosztem, a ich wprowadzenie wymagać może dłuższego czasu, twierdzą źródła Bloomberga.

Rosja to jeden z trzech największych na świecie eksporterów węgla. Kontroluje ok. 17 proc. globalnych dostaw. Górnictwo węgla to jednak tylko ok. 1 proc. gospodarki Rosji.

