Francuski koncern poinformował w poniedziałek, że zawarł ostateczną umowę przejęcia amerykańskiej firmy biofarmaceutycznej Principia Biopharma. Wartość transakcji ma opiewać na 3,4 mld USD.

Sanofi przejmie pełną kontrolę nad firmą, która koncentruje się na leczeniu stwardnienia rozsianego i szeregu chorób autoimmunologicznych.

Francuski zapłaci 100 dolarów za akcję, co stanowi 10 proc. premię w stosunku do piątkowego zamknięcia. Cena akcji Principia w tym roku wzrosła łącznie o ok. 66 proc.

Transakcja jest drugim co do wielkości przejęciem farmaceutycznym w tym roku po tym, jak Gilead Sciences zapłacił 4,9 mld dolarów za zakup producenta leków przeciwnowotworowych Forty Seven.