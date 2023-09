Santander Bank Polska: negatywny wpływ obniżki stóp na wynik odsetkowy to nawet 545 mln zł

Santander Bank Polska przedstawił wpływ środowej obniżki stóp procentowych NBP na jego wynik odsetkowy.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 6 września stopy procentowe o 75 pkt. bazowych. Santander Bank Polska obliczył, że będzie mieć to negatywny wpływ na jego wynik z tytułu odsetek wynoszący od 375 mln zł do 525 mln zł w okresie kolejnych 12 miesięcy. W przypadku spółki zależnej Santander Consumer Bank wyniesie od 15 mln zł do 20 mln zł.

- W związku z powyższym, negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyniesie od 390 mln zł do 545 mln zł – głosi komunikat Santander Bank Polska. - - Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian bilansu – zaznaczono.

Bank podkreśla, że zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec zmianie.

W rozmowie z PAP ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski powiedział, że w jego ocenie główna stopa referencyjna NBP na koniec roku będzie nadal na poziomie 6 proc. i pozostanie tak przynajmniej do połowy 2024 r.

W 2022 roku wynik z tytułu odsetek Grupy Santander Bank Polska wynosił 9,65 mld zł.