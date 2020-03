Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na sprzęt medyczny

Santander Bank Polska razem z Fundacją Santander przekazał 2 mln zł na sprzęt medyczny i uruchomił zbiórkę charytatywną na dalszą walkę z epidemią, poinformował bank w poniedziałek w komunikacie.

"W odpowiedzi na sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym oraz potrzeby zgłaszane przez polską służbę zdrowia Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu medycznego do 8 polskich szpitali" - czytamy w komunikacie. Bank zapowiedział również, że podwoi kwotę zebraną w zbiórce charytatywnej uruchomionej przez Fundację Santander Bank Polska.



"Lekarze i personel medyczny potrzebują naszego wsparcia. Walka z epidemią koronawirusa wymaga natychmiastowych działań, w tym wsparcia finansowego, dlatego my pomagamy już dzisiaj. Wszyscy chcielibyśmy jak najszybciej móc razem znowu cieszyć się, tym co dobre, zwyczajne i piękne. Dzisiaj mamy okazję, aby się do tego przyczynić i pomóc innym" - zaznaczył cytowany w informacji Michał Gajewski z Santander Bank Polska.



Poprzez Fundację Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł do szpitali w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Puławach, Wrocławiu i Warszawie. Są to: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J Gromkowskiego we Wrocławiu; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach; SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie; Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku; Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie.



W komunikacie podkreślono, że wsparcie umożliwi zakup respiratorów, testów, odzieży ochronnej – tego co jest teraz najbardziej potrzebne do walki z koronawirusem.



Podano, że Fundacja Santander Bank Polska uruchomiła również powszechną zbiórkę charytatywną na zakup sprzętu medycznego potrzebnego szpitalom. "Kwota przekazana przez klientów i wszystkich chętnych na konto Fundacji zostanie przez bank podwojona. Bank na ten cel przeznaczy maksymalnie 2 mln złotych" - poinformowano.



"Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć więcej, dlatego będziemy zachęcać naszych klientów i pracowników by włączyli się do akcji. Dziś to lekarze, pielęgniarki, ratownicy, laboranci i cały personel medyczny walczy o nasze zdrowie, życie i powrót do upragnionej codzienności. Dlatego nawet najmniejsza wpłacona kwota ma znaczenie, a każda będzie ponadto podwajana przez bank" – mówi prezes Fundacji Santander Bank Polska Marzena Atkielska, cytowana w komunikacie.



Zbiórka trwa do 14 kwietnia 2020 roku. Wpłaty należy kierować na konto Fundacji Santander Bank Polska w bankowości internetowej i mobilnej: 89 1090 1056 0000 0001 4462 1854 z dopiskiem "pomoc - darowizna". Cała uzbierana kwota zostanie przekazana do ośmiu wymienionych wyżej szpitali na terenie Polski w formie darowizny celowej.



Dodano, że do przyłączenia się do zbiórki niosącej pomoc polskim szpitalom razem z Santander Bank Polska zachęca w mediach społecznościowych Marcin Dorociński, aktor filmowy i teatralny, który został nowym ambasadorem marki banku. Wiadomość od Marcina można obejrzeć np. na facebookowym profilu Santander Bank Polska.