Santander Bank Polska: wzrost gospodarczy osłabnie, wzrośnie presja kosztowa

Wzrost gospodarczy osłabnie, a presja kosztowa nasili się w kolejnych miesiącach - szacują analitycy Santander Bank Polska w komentarzu do danych GUS. Wskazują na kontynuację cyklu zacieśniania polityki pieniężnej przez bank centralny.

Produkcja przemysłowa w lutym 2022 r. wzrosła o 17,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 3,6 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z danymi urzędu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2022 r. wyniosło 6 220,04 zł, co oznacza wzrost o 11,7 proc. rok do roku. Natomiast zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,2 proc. rok do roku.