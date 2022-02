Santander: wzrost PKB w I kw. tylko trochę niższy niż w IV kw.

W piątek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w styczniu 2022 r. wzrosła o 19,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 3,0 proc.

fot. Bloomberg

„Rozbicie danych po głównych grupach przemysłowych pokazało wzrosty przekraczające 10 proc. r/r we wszystkich kategoriach (od 39,2 proc. r/r w energii po 10,4 proc. w konsumpcyjnych dobrach nietrwałych). Przetwórstwo przemysłowe pokazało wzrost o 15,6 proc. r/r, najwyższy od czerwca 2021 r. Wytwarzanie i zaopatrywanie w prąd, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 51,6 proc. r/r) oraz górnictwo (32,6 proc. r/r) dostarczyły największych dodatnich wkładów do wzrostu produkcji ogółem odkąd pamiętamy (odpowiednio 4,7 pp i 0,9 pp)” – podano w komentarzu Santander Bank Polska do danych GUS.

Ekonomiści banku wskazali także na wysokie wzrosty w produkcji środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych (o 40,2 proc. r/r), chemikaliów, maszyn i urządzeń, elektroniki i produkcji metali. Wszystkie te branże, jak zwrócono uwagę w komentarzu, są mocno wyeksponowane na popyt zagraniczny i na niedobory surowców i materiałów, które były odczuwane w 2021 r.

„Ich dobre wyniki sugerują, że napięcia łańcuchów dostaw mogły się już zmniejszyć. Rozpęd, z jakim przemysł wpadł w rok 2022 podpowiada nam, że w I kw. wzrost PKB może być tylko odrobinę niższy niż 7,3 proc. r/r odnotowane w IV kw. ub.r.” – wskazał Santander.

GUS podał także dane o zatrudnieniu i płacach. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r. wyniosło 6 064,24 zł, co oznacza wzrost o 9,5 proc. rdr. Jak zwrócili uwagę ekonomiści Santandera, w ujęciu realnym płace wzrosły jedynie o 0,2 proc. r/r, a więc najsłabiej od stycznia 2013 r., tymczasem miesiąc wcześniej dynamika płac wynosiła 11,2 proc. W komentarzu zasugerowano, że takie wahnięcie dynamiki płac może być związane z wyższymi wypłatami premii na koniec roku za 2021 od tych, które były wypłacane w pandemicznym 2020, a także może wiązać się z przyśpieszeniem wypłat na konta pracowników w celu uniknięcia zmian w systemie podatkowym.

„Na danych o wysokim poziomie zagregowania trudno odróżnić od siebie te dwa efekty, ale naszym zdaniem zachowanie płac w sektorze +informacja i komunikacja+ może być potwierdzeniem hipotezy związanej z Polskim Ładem: nietypowy wzorzec sezonowy, gwałtowny wzrost dynamiki rocznej w grudniu i spadek poniżej dynamik z października-listopada w styczniu, wysokie średnie nominalne wynagrodzenie w sektorze” – stwierdzono w komentarzu Santandera.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – jak podał GUS – w styczniu wzrosło o 2,3 proc. licząc rok do roku. Zdaniem ekonomistów Santandera, kluczowym czynnikiem w danych styczniowych była rewizja próby statystycznej, jakiej dokonał GUS.

„Mocny wzrost w zeszłym roku skłaniał firmy do zwiększania zatrudnienia, więc przekraczały one próg zatrudnienia 10 osób i wskakiwały do próby. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 1,5 proc. m/m, w tym najmocniej w informacji i komunikacji (+4,7 proc. m/m), górnictwie (+3,6 proc. m/m) i transporcie (+2,7 proc. m/m). Spodziewamy się, że popyt na pracę utrzyma się w najbliższych miesiącach, chociaż samo zatrudnienie raczej nie będzie rosło zbyt dynamicznie ze względu na niższą dostępność siły roboczej. Natomiast wynagrodzenia będą rosły w tempie ok. 10 proc., presja na wzrost płac pozostanie wysoka w obliczu mocnego popytu na pracę, niskiego bezrobocia i wysokiej inflacji" - poinformowali ekonomiści.

Ich zdaniem ogólnie sytuacja rynku pracy będzie wsparciem dla konsumpcji prywatnej w tym roku.