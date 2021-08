Santander: wzrost PKB w II kw. najwyższy w historii

Wzrost PKB w II kw. br. jest najwyższym odczytem w historii; to efekt m.in. odbudowy popytu krajowego, w tym konsumpcji - ocenił Santander Bank Polska w komentarzu do danych GUS. Według ekonomistów banku przez kolejne dwa kwartały inflacja pozostanie w pobliżu 5 proc., a przejściowo może się zbliżyć do 6 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek w w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu wzrosły o 5,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc.

"Inflacja CPI wzrosła w sierpniu do 5,4 proc. r/r wg wstępnych danych, w czym pomogły wyższe ceny żywności, ale też wyższa inflacja bazowa. Wygląda na to, że przez kolejne dwa kwartały inflacja pozostanie w pobliżu 5 proc. a przejściowo może nawet się zbliżyć do 6 proc." - napisał w komentarzu departament analiz ekonomicznych Santander Bank Polska. GUS podał także we wstępnym szacunku, że Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2021 r. wzrósł o 11,1 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 0,9 proc. rdr w I kwartale 2021 r. Wcześniej w szacunku flash GUS informował, że PKB w II kw. wzrósł o 10,9 proc. rdr. fot. Bloomberg "Wzrost PKB w II kwartale przyspieszył do rekordowego 11,1 proc. r/r (najwyższy odczyt w historii). Tak wysoki odczyt w części wynika z efektu niskiej bazy, ale jest też efektem odbudowy popytu krajowego, głównie konsumpcji i zapasów" - przekazał Santander. W ocenie departamentu analiz ekonomicznych, inwestycje "mocno rozczarowały po ich silnym wzroście w I kw."., ale powinny one nabierać tempa w kolejnych kwartałach. "Podtrzymujemy prognozę wzrostu PKB o 5 proc. w br. Przyspieszający wzrost gospodarczy (i bardziej oparty na konsumpcji) oraz rosnąca inflacja zwiększają naszym zdaniem prawdopodobieństwo rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej w listopadzie" - przekazał bank. Jak dodano, czynnikiem, który mógłby opóźnić decyzję o rozpoczęciu podwyżek stóp jest ewentualnie rozwój pandemii w najbliższych miesiącach.

