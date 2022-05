Sasin: magazyny gazu napełnione w 84 proc.

Sasin pytany w środę w TVP 1 o zapasy gazu w Polsce wskazał: "Mamy magazyny napełnione w 84 proc.".

Jacek Sasin, fot. Marek Wiśniewski

Podkreślił, że stopień napełnienia wzrósł po odcięciu gazu rosyjskiego do Polski. "Jesteśmy najlepiej przygotowanym krajem na ten kryzys gazowy w Europie" - stwierdził. Przypomniał, że średnia europejska to ok. 30 proc. napełnienia magazynów.

"Gdybyśmy używali tylko i wyłącznie gazu zgromadzonego w magazynach to mniej więcej do 1,5 miesiąca nam wystarczy" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że obecnie "obywamy się bez gazu rosyjskiego i bez zabierania gazu zgromadzonego w magazynach. "Ubytek gazu rosyjskiego udało nam się pokryć importem z innych kierunków" - wskazał. Przypominał, że 1 maja br. otwarto połączenie gazociągowe z Litwą - "z portem w Kłajpedzie, gdzie 2 mld m sześć. rocznie jest do naszej dyspozycji".

Na początku maja Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo informowało, że magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 81 proc.

Pod koniec kwietnia Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Rosyjska spółka poinformowała, że powodem jest odrzucenie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) płatności za gaz w rublach.

Wicepremier pytany w środę o możliwość powojennej odbudowy Ukrainy przez polskie firmy przypomniał, że zwrócił się do spółek Skarbu Państwa, by przygotowały plan działań dot. odbudowy "nie tylko infrastruktury energetycznej, ale w ogóle gospodarki ukraińskiej, infrastruktury ukraińskiej". "Tworzymy dzisiaj dokument, który będzie, ofertą (...) dla strony ukraińskiej" - powiedział.

Przyznał, że wiele krajów będzie chciało w procesie odbudowy uczestniczyć i na tym zarabiać. "Będzie konkurencja (..). My musimy być przygotowani do tego" - wskazał.