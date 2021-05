Sasin: MAP chciałby, by do wydzielenia aktywów węglowych doszło jak najszybciej

Ministerstwo Aktywów Państwowych chciałoby, by do wydzielenia aktywów węglowych doszło jak najszybciej, być może jeszcze w tym roku - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Sasin pytany przez dziennikarzy, kiedy mogłoby dojść do transakcji wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, odpowiedział: "Chciałbym, żeby to się stało jak najszybciej, ale nie jestem w stanie podać konkretnej daty. Bardzo bym chciał, żeby to było w tym roku, ale nie wiem, czy będzie to możliwe".

"Utworzenie NABE i wyłączenie aktywów węglowych warunkuje możliwość realizacji dużych inwestycji przez spółki energetyczne. Projekt jest w rządzie. Od samego rządu będzie teraz zależało jak szybko zostanie przyjęty. Będzie to też zależało od konsultacji społecznych. W tym tygodniu nastąpi start rozmów ze stroną społeczną" - powiedział Sasin.

Przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych program transformacji zakłada wydzielenie z PGE, Tauronu i Enei konwencjonalnych aktywów wytwórczych zasilanych węglem do podmiotu będącego spółką ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa, działającego pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Po wydzieleniu aktywów koncerny energetyczne skupią się na realizacji nisko i zeroemisyjnych inwestycji, a NABE będzie właścicielem wytwórczych aktywów węglowych i jego rolą będzie zapewnienie niezbędnego bilansu mocy w systemie energetycznym. Będzie się ograniczać do niezbędnych inwestycji odtworzeniowych i stopniowego odstawiania jednostek węglowych.