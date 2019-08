Sasin obiecuje inwestycje w Polsce wschodniej

Polska wschodnia wymaga daleko idących inwestycji, by mogła się lepiej rozwijać – powiedział wicepremier Jacek Sasin w Terespolu. Podpisano tam list intencyjny ws. budowy nowego wiaduktu, który usprawni komunikację w tym mieście.

List intencyjny - podpisany przez marszałka woj. lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, wicemarszałka woj. lubelskiego Dariusza Stefaniuka, burmistrza Terespola Jacka Danieluka oraz członka zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe Arnolda Brescha - dotyczy współpracy przy planowanej budowie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 698 z linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol.



Sasin podkreślił, że Polska wschodnia to tereny, które mają wiele atutów, a jednym z nich jest położenie przy granicy Polski i granicy UE. „To daje ogromne możliwości rozwojowe dla tego regionu pod warunkiem, że zostanie stworzona infrastruktura, która ten rozwój umożliwi. My chcemy inwestować jako rząd w Polskę wschodnią. Uważamy, że to jest obszar, który wymaga daleko idących inwestycji, obszar, który przez ostanie dwadzieścia kilka lat był nieco zaniedbany, pozostawał gdzieś na uboczu zainteresowania kolejnych ekip rządowych. Od czterech lat uporczywie zmieniamy ten stan rzeczy, inwestujemy w Polskę wschodnią, w infrastrukturę” – powiedział Sasin.



Wskazał m.in. na budowę dróg ekspresowych, ale także na decyzję o rozbudowie przejścia granicznego Terespol- Brześć wraz z terminalem w Małaszewiczach, co spowoduje, że znacząco wzrośnie przepustowość linii kolejowej na tym odcinku. „Częściowo ta inwestycja już trwa, kolejne etapy przed nami. Inwestujemy w rozbudowę przejść granicznych, bo przepływ towarów to jest coś, co będzie powodować powstanie kolejnych inwestycji. Chcemy, aby one przyczyniały się do wzrostu poziomu życia mieszkańców, rozwoju tych obszarów” – dodał Sasin.



Po rozbudowie przejścia granicznego i terminala ruch pociągów ma tu wzrosnąć czterokrotnie; obecnie jest to około 12 pociągów na dobę. „To wymaga też inwestycji w infrastrukturę miejską w Terespolu, bo tak znaczące zwiększenie ruchu na linii kolejowej pomiędzy przejściem granicznym a terminalem w Małaszewiczach mogłoby znacząco utrudnić życie mieszkańców- zaznaczył wicepremier.



Nowy wiadukt w Terespolu, którego dotyczy podpisany dokument, zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy na ul. Wojska Polskiego w Terespolu. Inwestycja ma także objąć budowę przyległego układu drogowego. List intencyjny przewiduje wspólne przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych. Zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania kolejnych etapów zostaną określone w odrębnych porozumieniach.



Według burmistrza Terespola nowy wiadukt jest bardzo potrzebny, by usprawnić układ komunikacyjny miasta. „Ul. Wojska Polskiego to główna ulica Terespola. Obecny przejazd kolejowy już teraz jest bardzo często zamknięty, można oczekiwać na otwarcie nawet pół godziny, a czasami dłużej. A gdy tych składów kolejowych w ruchu Azja-Europa w ciągu najbliższych lat będzie zdecydowanie więcej, wtedy Terespol praktycznie byłby odcięty” – powiedział Danieluk.



Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że list intencyjny określa konkretne terminy realizacji wiaduktu - dokumentacja techniczna i projektowa ma być opracowana do 2021 roku a nowe skrzyżowanie ma powstać do końca 2023 roku. „Tą inwestycję trzeba zrealizować. Jestem przekonany, że wszyscy partnerzy tego dokumentu wywiążą się ze zobowiązań” - zaznaczył.



PKP PLK realizują obecnie ostatni etap modernizacji szlaku E-20 między Siedlcami a Terespolem. Głównym przedmiotem tego projektu jest przebudowa stacji kolejowych w Białej Podlaskiej, Małaszewiczach i Terespolu oraz budowa komputerowego centrum sterowania ruchem.



W Terespolu na początku września planowane jest oddanie do użytku dwóch nowych peronów wyposażonych m.in. w wiaty, informację pasażerską. Przy peronach powstały już nowe tory i sieć trakcyjna. Trwają jeszcze prace przy przebudowie przejścia podziemnego pod torami w Terespolu. Oddanie nowych peronów pozwoli na przywrócenie ruchu pociągów na trasie Chotyłów – Terespol.



Trwają też prace modernizacyjne na stacji w Białej Podlaskiej, gdzie zbudowane zostanie m.in. podziemne przejście na perony, nowa stacja kolejowa; przy ul. Lubelskiej powstanie nowy wiadukt kolejowy, a w pobliżu Białej Podlaskiej - nowy, bardziej wytrzymały, most na rzece Rudce.



Projekt modernizacji jest współfinansowany przez Unię Europejską, jego łączna wartość wynosi ponad 555,5 mln zł, a kwota dofinansowania - 546,4 mln zł. Po zakończeniu modernizacji, co ma nastąpić w III kwartale 2020 roku. pociągi pasażerskie na tej trasie będą mogły jeździć z prędkością do 160 km na godzinę, zaś towarowe - do 120 km na godzinę.



Dodatkową inwestycją na stacji Terespol będzie rozbudowa stacji o 10 torów o szerokości 1520mm przeznaczonych do obsługi pociągów o długości 1050 m i nacisku 25 ton/oś. Ma to zwiększyć możliwości obsługi składów w zakresie kontroli celno-granicznej, która będzie się odbywała na nowej grupie torów. Dzięki temu na polsko-białoruskim przejściu granicznym będzie możliwe przyjęcie większej ilości pociągów towarowych, a tym samym zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją. W maju podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji, prace projektowe potrwają do 2022 r. Finansowanie - 2,6 mln zł netto - pochodzi ze środków PLK. Budowa nowych torów planowana jest na lata 2022 - 2024.