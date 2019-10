Sasin: platforma działania dla całego sektora spółek skarbu państwa to dobry pomysł

Myślenie o tym, by znaleźć platformę działania dla całego sektora spółek skarbu państwa, to dobry pomysł - ocenił wicepremier Jacek Sasin, pytany o powstanie resortu skarbu państwa. Podkreślił jednocześnie, że nie powinno ono funkcjonować w takim samym kształcie jak za poprzednich rządów.

O tym, że rozważana jest możliwość przywrócenia resortu skarbu państwa, mówił m.in. rzecznik rządu Piotr Müller. "Faktycznie rozważamy możliwość przywrócenia resortu, czy innego sposobu zarządzania spółkami Skarbu Państwa, w ogóle zasobem państwowym. Jednym z wariantów jest możliwość przywrócenia tego resortu, ale to jest na etapie analiz, takiego wariantu faktycznie nie wykluczamy" - mówił w piątek w TVP1 Müller.



Według spekulacji medialnych szefem nowo powstałego ministerstwa mógłby być obecny wicepremier Jacek Sasin.



W porannej rozmowie na antenie TVP Info Jacek Sasin wskazywał, że dotychczas ministerstwo skarbu zajmowało się samym nadzorem nad spółkami skarbu państwa. Jego zdaniem obecnie przydałby się inny model, polegający na myśleniu, jak te spółki mogłyby "wspólnie działać, żeby przyśpieszać rozwój, inwestować, żeby rzeczywiście działać na rzecz kraju dużo bardziej efektywnie niż dotychczas".



"Więc jeśli chodzi o powrót do ministerstwa skarbu państwa w takim kształcie, który znaliśmy przez dwadzieścia parę lat III RP - to myślę, że to nie jest ta droga. Ale myślenie o tym, żeby znaleźć jakiś wspólny mianownik, platformę działania dla całego sektora spółek skarbu państwa - to jest dobry pomysł" - podkreślił Sasin.



Jak tłumaczył, spółki skarbu państwa to ogromne firmy mające "ogromne pieniądze na inwestycje", więc trzeba dobrze wykorzystać ich potencjał. "My przez najbliższe cztery lata musimy dokonać gigantycznego skoku rozwojowego, jeśli chodzi o Polskę. Jeśli obiecaliśmy Polakom, że wzrośnie poziom życia, to jest to uzależnione od czego? Od wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego, bo to z kolei generuje wpływy do budżetu" - mówił.



Podkreślił jednocześnie, że "główne rozmowy" dotyczące kształty nowego rządu jeszcze się nie odbyły.



Ministerstwo Skarbu Państwa istniało w latach 1996-2016. Zostało zlikwidowane w czasach rządu Beaty Szydło. Ostatnim ministrem skarbu w tym rządzie był Dawid Jackiewicz, a "likwidatorem" MSP Henryk Kowalczyk. Nadzór nad spółkami skarbu państwa został rozdzielony między różne resorty.