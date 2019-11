Sasin: podwyżki cen prądu dla indywidualnych odbiorców nie będzie

Podwyżki cen prądu dla indywidualnych odbiorców nie będzie; zrobimy wszystko, żeby tak się stało, zapowiedział w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Sasin w porannej rozmowie w RMF FM był pytany o to, czy będzie podwyżka cen prądu. "Mówiłem bardzo wyraźnie, że podwyżki dla indywidualnych odbiorców nie będzie. I zrobimy wszystko, żeby tak się stało" - zapowiedział.



Dopytywany, jak to będzie wyglądało w przypadku firm, powiedział, że dla nich "ta podwyżka była już w tym roku, szczególnie dla dużych firm". "Dla tych małych, średnich udało się utrzymać te ceny - ale nie da się tego robić w nieskończoność. Podmioty gospodarcze muszą liczyć się z tym, że będą musiały płacić za prąd tyle, ile wynika to z rynkowych cen wytwarzania energii" - powiedział Sasin.



Sasin był pytany o podział kompetencji między przyszłym ministrem środowiska Michałem Wosiem a ministrem klimatu Michałem Kurtyką. "Z tym środowiskiem to nie jest do końca tak, że podzieliliśmy na dwa ministerstwa. To nowe ministerstwo klimatu w bardzo tylko niewielkim stopniu przejmie kompetencje dotychczasowego ministerstwa środowiska, a w znacznie większym stopniu kompetencje dotychczasowego ministra energii, czyli cały ten zakres polityki energetycznej w sensie planowania modelu energetycznego" - powiedział.



Sasin przekazał, że za ceny prądu w tej chwil odpowiada minister aktywów państwowych, czyli on. "Na razie. Dopóki nie zmieniliśmy ustawy o działach - a nie jest tak prosto zmienić, bo trzeba cały proces legislacyjny przeprowadzić - dział energia jest w tym ministerstwie.