Sasin: polskie zapasy gazu pozwalają nie obawiać się kryzysu w dostawach

Polskie zapasy gazu pozwalają nie obawiać się kryzysu w dostawach - ocenił w poniedziałek wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin. Przypomniał, że z Rosji pochodzi nieco ponad połowa zużywanego w Polsce gazu.

Polskie magazyny gazu są wypełnione w ok. 80 proc., dzięki czemu możemy przetrzymać kryzys spowodowany "zakręceniem kurka" przez miesiąc, a nawet do dwóch miesięcy przy założeniu, że żaden gaz do Polski nie dociera - powiedział Sasin w telewizji Polsat News.