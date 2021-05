Sasin: w przyszłości chcemy podjąć dyskusję nad konsolidacją spółek energetycznych

W przyszłości chcemy podjąć dyskusję nad konsolidacją spółek energetycznych - mówił w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas pierwszego dnia Kongresu 590.

Zdaniem wicepremiera należy wzmacniać państwowe spółki poprzez fuzje i szukanie w nich synergii. „W przyszłości chcemy podjąć dyskusję nad konsolidacją spółek energetycznych” - zapowiedział Sasin, dodając, że efektem trwającej konsolidacji w sektorze paliwowym będzie „bardzo silny podmiot polski z dominującym kapitałem państwa, który będzie mógł konkurować z dużymi podmiotami zagranicznymi”.

Jak mówił, odbudowa polskiej własności odbywa się nie tylko przez repolonizację, ale też przez wspieranie prywatnych podmiotów przez duże spółki Skarbu Państwa.

Jacek Sasin, fot. Marek Wiśniewski

Sasin podczas dyskusji o patriotyzmie gospodarczym i o tym, jak plany inwestycyjne Spółek Skarbu Państwa mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego powiedział, że "każdy obywatel może wybierać polskie produkty i być patriotą, ale państwo też może być patriotyczne gospodarczo, po to żeby wzmacniać polską obecność w gospodarce”.

Według wiceprezes PZU Małgorzaty Sadurskiej, patriotyzm gospodarczy to m.in. rozwój działalności w Polsce, płacenie podatków. „Spółki Skarbu Państwa cechuje to, że prowadzą efektywnie biznes z korzyścią dla akcjonariuszy, ale i pośrednio z korzyścią dla wszystkich obywateli” - stwierdziła Sadurska. Przypomniała, że większość podatku CIT, który trafia do kasy państwa, jest płacone przez największe spółki Skarbu Państwa.

Z kolei prezes spółki Grupa Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński podkreślał, że projekt Polimery Police jest odpowiedzią na wyczerpanie się modelu gospodarczego opartego na prostej pracy. Jego zdaniem ta inwestycja nie byłaby możliwa bez wsparcia państwa.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski stwierdził, że dziś każda polska firma powinna skupić się na możliwości wykorzystania potencjału polskiej gospodarki. Jak podkreślał, PGE organizuje spotkania z potencjalnymi wykonawcami projektowanych miliardowych inwestycji. Informujemy o tym, co planujemy, aby polskie firmy mogły startować w tych przetargach - wskazywał Dąbrowski.

W ocenie wiceprezesa Lotosu Jarosława Wróbla w Polsce brakuje struktury, która pozwalałaby na wielką skalę tworzyć kluczowe technologie, by potem na nich zarabiać. Trwającą konsolidację sektora określił, jako budowę zupełnie nowego ładu kompleksu energetyczno-paliwowego w Polsce. Powstała grupa kapitałowa będzie mogła wytwarzać swoje technologie.

Z kolei prezes Taurona Paweł Strączyński przypomniał szacunki, z których wynika, że do 2050 r. potrzeba ok. 200 mld euro na transformację energetyczną. „Stoimy przed szansą wykreowania silnych podmiotów poprzez kierowanie tego strumienia do producentów polskich” - stwierdził. Wskazał tu np. sektor budowy turbin wiatrowych jako potencjalne pole do ekspansji.

5. edycja Kongresu 590 koncentruje się na pięciu obszarach tematycznych: bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia, społeczeństwo, gospodarka, eksport i ekspansja gospodarcza oraz infrastruktura. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele administracji publicznej, spółek skarbu państwa, agencji rządowych, prywatnych przedsiębiorstw, międzynarodowego biznesu, a także eksperci branżowi oraz naukowcy.

W ciągu dwóch dni Kongresu 590 – 5 i 6 maja 2021 r. – ma odbyć się przeszło 50 paneli dyskusyjnych, w trakcie których poruszane będą zagadnienia takie jak: patriotyzm gospodarczy, bezpieczeństwo polskiego rynku medycznego, geopolityczne perspektywy dla Polski i świata, relacje Polski i Azji, rozwój branży kosmicznej w Polsce i świecie, Zielony Unijny Ład oraz dot. wielkich inwestycji infrastrukturalnych.