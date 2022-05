Sasin: w tym roku nowy harmonogram wygaszania kopalń i plan inwestycji w kopalniach

„Myślę, że na pewno w tym roku nowy harmonogram przedstawimy, natomiast dużo szybciej będziemy informować o niezbędnych inwestycjach. Spółki węglowe - przede wszystkim Polska Grupa Górnicza, ale również Bogdanka (…) pracują bardzo intensywnie nad tymi inwestycjami, tak aby można było w szybkim czasie, w ciągu kilku miesięcy, wyraźnie zwiększyć wydobycie węgla w polskich kopalniach” – powiedział w poniedziałek PAP wicepremier.

Jacek Sasin, fot. Marek Wiśniewski

Harmonogram wygaszania kopalń węgla energetycznego jest częścią podpisanej przed rokiem przez związkowców i przedstawicieli rządu umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa. Podczas poniedziałkowej wizyty w Katowicach, Jacek Sasin potwierdził potrzebę zmiany harmonogramu, aby zaspokoić zapotrzebowanie na węgiel.

„Harmonogram musi się zmienić z tego względu, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie odchodzić od węgla w energetyce tak szybko jak przewidywaliśmy. Mieliśmy w planie dosyć szybkie zastępowanie węgla paliwem gazowym. Dzisiaj, ze względu na embargo na gaz rosyjski, ale przede wszystkim niestabilność cenową tego surowca (..), musimy pominąć etap energetyki gazowej i bezpośrednio od węgla przejść na odnawialne źródła energii i energetykę jądrową” – wyjaśnił szef MAP.

Jak mówił, rosnące w ostatnich miesiącach „w sposób zupełnie kosmiczny”, ceny gazu, spowodowały, iż nie można uważać ten surowiec za paliwo pewne i stabilne. Dlatego to węgiel ma zapewniać stabilność energetyczną Polski do momentu przejścia na OZE i energetykę jądrową.

„Oczywiście, to będzie wymagało dużo więcej czasu niż realizacja inwestycji w energetykę gazową. Stąd krzywa wygaszania kopalń przez najbliższe lata musi się wypłaszczyć. Czyli tak naprawdę nie możemy dzisiaj żadnych kopalń zamykać, a wręcz przeciwnie – musimy zwiększyć wydobycie węgla” – zaznaczył minister aktywów państwowych.

Przypomniał, że wprowadzenie embarga na węgiel z Rosji spowodowało na polskim rynku niedobór tego surowca rzędu 8 mln ton, co dotknęło głównie indywidualnych odbiorców i ciepłownictwo.

„Musimy ten wolumen uzupełnić – najlepiej byłoby, gdybyśmy go uzupełnili nie importem, ale produkcją krajową, bo jest to źródło dużo pewniejsze i przede wszystkim tańsze. Dzisiaj jesteśmy w stanie zapewnić Polakom tańszy niż z zagranicy węgiel ze źródeł krajowych, z polskich kopalń” – ocenił Sasin, wskazując, iż wymaga to inwestycji oraz zmian w harmonogramie wygaszania zakładów górniczych.

„Harmonogram musi ulec zmianie. Pracujemy w tej chwili nad nim, bo to wymaga również zaplanowania inwestycji. Przez ostatnie wiele lat inwestycje w górnictwie były bardzo mocno ograniczone ze względu na plany wygaszania górnictwa. Dzisiaj musimy te plany zrewidować” – zaznaczył szef MAP, podkreślając, iż węgiel nie zniknie z polskiej energetyki do momentu pełnego wdrożenia nowego systemu, opartego o atom i OZE. Aktualny pozostaje jednak uzgodniony wcześniej horyzont działania kopalń, określony na 2049 rok.