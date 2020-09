Sasin ws. stanowiska prezesa spółki dla syna posła PiS: decyzja będzie korygowana

Nie chciałbym, żeby takie sytuacje miały miejsce; ta decyzja będzie korygowana - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, pytany o sprawę Nikodema Matusiaka - prywatnie syna posła PiS Grzegorza Matusiaka - który został prezesem spółki Inova z grupy KGHM.

O przypadki nepotyzmu przy obsadzaniu stanowisk m.in. w spółkach skarbu państwa wicepremier pytany był w internetowej części rozmowy RMF FM.



"Nie będziemy w ministerstwie aktywów państwowych tolerować nepotyzmu rozumianego w ten sposób, że ktoś dostaje intratne posady w zarządach czy radach nadzorczych tylko wyłącznie dlatego, że jest rodziną posła czy jakiegoś polityka. Nie ma miejsca dla tego typu działań. Nawet jeśli tego typu sytuacje się zdarzają - bo się zdarzają rzeczywiście i to muszę powiedzieć z przykrością - to będą korygowane" - powiedział. "I będzie korygowana również decyzja dotycząca właśnie członka najbliższej rodziny jednego z posłów, ona zapadła poza wiedzą ministerstwa" - dodał.



Dopytywany, czy chodzi o syna posła PiS Nikodema Matusiaka, Sasin potwierdził. "Chciałem powiedzieć wyraźnie, że to nie była decyzja, która była w jakikolwiek sposób podejmowana tutaj w ministerstwie, ja się o niej również dowiedziałem z mediów. Nie chciałbym, żeby takie sytuacje miały miejsce" - podkreślił.



Zgodnie z biogramem zamieszczonym na stronie spółki Matusiak (ur. w 1986 r.) jest "doświadczonym i cenionym ekspertem górnictwa, specjalizującym się w problematyce międzynarodowej przemysłu wydobywczego".



"W 2017 roku podjął pracę w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie pełnił funkcje m.in. Dyrektora Zarządzającego, Prokurenta. W kolejnym roku awansował na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Organizacji i Rozwoju w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. W celu pogłębiania swojego międzynarodowego doświadczenia i kompetencji w tym zakresie, w 2019 roku przyjął ofertę pracy w największej w Czechach spółce górniczej OKD a.s., gdzie objął stanowisko Project Managera" - czytamy.



Funkcję prezesa zarządu INOVA Centrum Innowacji Technicznych pełni od lipca 2020 r.