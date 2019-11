Sasin: wszystko wskazuje na to, że powstanie ministerstwo nadzorujące spółki Skarbu Państwa

Wszystko wskazuje na to, że powstanie ministerstwo, które będzie skupiać nadzór nad spółkami Skarbu Państwa, powiedział w poniedziałek przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów wicepremier Jacek Sasin.

Wicepremier w rozmowie w TVP zaznaczył, że proces formowania rządu trwa. Pytany, czy powstanie Ministerstwo Skarbu Państwa, odparł, że "wszystko wskazuje na to, że ministerstwo będzie (...) takie, które będzie skupiać również nadzór nad spółkami Skarbu Państwa; prawdopodobnie powstanie". Jak dodał nie wie, jakie będą ostateczne decyzje dotyczące obsady na stanowisku szefa tego resortu.



Sasin zwrócił uwagę, że spółki Skarbu Państwa to bardzo poważny obszar działania kraju. "Poważny ponieważ, dający instrumenty do prowadzenia bardzo aktywnej polityki rozwoju. Dzięki ostatnim czterem latom dobrego zarządzania tymi spółkami, wiele z nich wypracowało naprawdę bardzo potężne zasoby finansowe" - podkreślił wicepremier.



Według niego istotne jest inwestowanie z sensem i koordynowanie tych inwestycji w zakresie wielu podmiotów, a nie jednej spółki. Zdaniem Sasina, właśnie na tym powinien skupić się nowy minister.



Wicepremier ocenił, że likwidacja Ministerstwa Skarbu w takiej formie w jakiej funkcjonowało nie była błędem. "Natomiast model, który ukształtował się potem, rzeczywiście najszczęśliwszym nie był. On spowodował rozproszenie zarządzania tymi spółkami" - dodał Sasin.



Zaznaczył, że majątek państwowy to nie jest miejsce, gdzie ludzie powinni budować swoje kariery finansowe. "To jest obszar, który wymaga dobrego zarządzania w imię interesu publicznego" - podkreślił.



Portal wPolityce podał w poniedziałek, że resort, którym ma pokierować Jacek Sasin będzie nosił nazwę - Ministerstwa Zasobów Narodowych.



Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował w środę, że kierownictwo Zjednoczonej Prawicy ustaliło strukturę przyszłego rządu. Na spotkaniu władz Zjednoczonej Prawicy potwierdzono też rekomendację Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera.



Marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany w czwartek, czy można powiedzieć, że w nowym rządzie "będzie ministerstwo skarbu i Jacek Sasin stanie na jego czele" odpowiedział: "to możemy dzisiaj powiedzieć". Podkreślił jednak, że o wszystkich zmianach w rządzie poinformuje premier Morawiecki.



Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w czwartek, że szczegóły dotyczące nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa, w tym decyzja kto będzie za niego odpowiedzialny, są jeszcze analizowane; będzie to ogłaszane w najbliższych dniach.



Ministerstwo Skarbu Państwa istniało w latach 1996-2016. Zostało zlikwidowane w czasach rządu Beaty Szydło. Ostatnim ministrem skarbu w tym rządzie był Dawid Jackiewicz, a "likwidatorem" MSP Henryk Kowalczyk. Nadzór nad spółkami skarbu państwa został rozdzielony między różne resorty.