Sasol sprzeda 30 proc. udziałów w mozambijskim gazociągu za 361 mln USD

Sasol zgodził się sprzedać 30 proc. udziałów w gazociągu biegnącym z Mozambiku do RPA za kwotę 5,1 mld randów (361 mln USD).

Sprzedaż obejmuje kwotę początkową w wysokości 4,1 mld randów (292 mln USD) oraz odroczoną płatność w wysokości aż 1 mld randów (73 mln USD). Oczekuje się, że transakcja wejdzie w życie w drugiej połowie tego roku.

Sasol sprzeda część swoich udziałów w rurociągu Rompco grupie nabywców, w tym jednostce południowoafrykańskiej firmy usług finansowych Old Mutual. Producent paliw i chemikaliów zachowa 20 proc. udziałów i nadal będzie obsługiwał i utrzymywał 865-kilometrowe połączenie.

Linia Rompco - skrót od Republic of Mozambique Pipeline Investment - transportuje obecnie gaz z pól Pande i Temane w Mozambiku do zakładów Sasol w RPA. Po wyczerpaniu się tych zasobów, gazociąg ten mógłby stanowić potencjalną drogę na rynek dla skroplonego gazu ziemnego docierającego do planowanego terminalu w Maputo.