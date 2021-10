Koncern Saudi Aramco, jeden z największych na świecie producentów ropy naftowej ostrzegł, że zdolności wydobywcze surowca na świecie szybko spadają i nie nadążają za rosnącym zapotrzebowaniem. Problemem są też dostawy

Saudyjski gigant naftowy stwierdził, że firmy muszą przeznaczyć większe środki na wzmocnienie i rozbudowę wydobycia ropy. Istotną kwestię pozostaje też transport.

Odnosząc się do silnego wzrostu cen, które od początku roku odnotowały już około 70 proc. zwyżkę, Amin Nasser, dyrektor generalny Aramco powiedział, że jest to rezultatem luki w podaży i nadrabiania strat z poprzednich lat, kiedy to doszło do gwałtownego załamania notowań ropy. W jego opinii, dopóki popyt nie „spotka się” z podażą należy liczyć się z dalszym wzrostem cen surowca.

Wydaje się, że w krótkoterminowej perspektywie firmy nie są w stanie wystarczająco rozkręcić produkcji. To ogromny problem – powiedział Nesser.